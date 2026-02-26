Elecciones Colombia 2026: ¿Quiénes lideran la carrera presidencial a días de las urnas?

El senador Iván Cepeda encabeza, nuevamente, la intención de voto para la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo de 2026 con un 37,1 %, seguido por el abogado Abelardo de la Espriella, quien registra un 18,9 %. Así lo establecen los datos de la más reciente encuesta ‘Colombia Opina’, realizada por la firma Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, divulgada este miércoles 25 de febrero.

Los resultados evidencian una ventaja inicial para el candidato del Pacto Histórico frente a un electorado que empieza a depurar sus opciones, en medio de 17 aspirantes a la Casa de Nariño. Antes de la cita presidencial, los colombianos acudirán a las urnas en 11 días para elegir el nuevo Congreso y votar en las consultas interpartidistas, las cuales presentan un alto nivel de incertidumbre. Pasa así dirigirnos al 31 de mayo, que se realizará la primera vuelta presidencial y 21 de junio la segunda.

¿Cómo quedarían las fuerzas en un tarjetón reducido?

El estudio de Invamer proyectó un escenario más cerrado, asumiendo a los ganadores de las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo compitiendo frente a los aspirantes que irán directamente a primera vuelta.

En esta medición con solo seis candidatos en contienda, la brecha en la punta se amplía. Iván Cepeda alcanza el 43,0 % de la intención de voto, Abelardo de la Espriella sube al 23,4 % y Claudia López llega al 12,5 %. Bajo este mismo panorama, Sergio Fajardo se queda con un 10,3 %, Paloma Valencia marca un 7,8 % y Daniel Quintero cierra la lista con un 1,4 %. El voto en blanco representa el 1,6 %.

Encuesta INVAMER

Simulacros de segunda vuelta: la contienda se aprieta en el centro derecha

El sondeo de esta encuesta demuestra que quienes apuestan por candidaturas directas, sin pasar por el desgaste de las consultas del 8 de marzo, serían quienes posiblemente llegarán directo a la segunda vuelta. Detrás de Cepeda, el abogado Abelardo de la Espriella se consolida en la segunda posición con un 18,9 %, materializando una contienda que, de mantenerse así, dejaría por fuera de una eventual segunda vuelta a figuras tradicionales de la política nacional.

La medición elaboró simulacros de cara a una eventual segunda vuelta, mostrando la capacidad de arrastre de los candidatos en el escenario de uno contra uno:

Iván Cepeda vs. Abelardo de la Espriella: Cepeda ganaría con el 59,4 % frente al 37,4 % del abogado. Iván Cepeda vs. Sergio Fajardo: El senador vencería con un 53,9 % contra el 42,8 % del exgobernador. Iván Cepeda vs. Paloma Valencia: La ventaja más amplia para Cepeda se da en este cruce, logrando el 65,2 % sobre el 30,7 % de la senadora.

Este enfrentamiento estadístico, se puede ver como algo más reñido, por lo que la firma encuestadora lo realizó sin el actual líder de las consultas. En un hipotético cruce entre Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, se registra un empate técnico: el abogado obtiene el 47,1 % de la intención de voto, mientras que el matemático registra un 46,4 %.

Segunda vuelta encuesta

Recordemos que en noviembre de 2025, esta misma firma realizó una encuesta sobre la contienda presidencial. En esta los resultados de las tres encuestadoras coincidieron en un patrón, en el que Cepeda es el único candidato que posiblemente asegura su boleto hacia la segunda vuelta, y así fue, con una intención de voto que oscila entre el 24 % y el 31 %. Por el otro lado, Abelardo de la Espriella aparecía con un 14 % y un 18 %, lo que evidencia un gran crecimiento para ambos con respecto la última encuesta del año pasado.

El fantasma de la indecisión a 11 días de las urnas

Más allá de los nombres, el dato más revelador de la encuesta Invamer es lo que sería un tipo de silencio de los votantes frente a las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. En un escenario de “todos contra todos”, un abrumador 43,9 % de los encuestados afirma no saber por quién votar o prefiere no responder.

Esta cifra muestra un ambiente electoral refleja un alto volumen de apatía e indecisión. Donde casi la mitad de los ciudadanos que pedirán el tarjetón no encuentra representación real en los bloques armados por los partidos. Este margen será el botín que definirá no solo a los ganadores de las coaliciones, sino la fuerza con la que llegarán a la primera vuelta del 31 de mayo.

No obstante, cerca del 66,5 % de los consultados manifiesta disposición para votar, al plantearles un escenario general para elegir candidato en las consultas. Al filtrar el voto indeciso, Invamer perfila a los líderes indiscutibles de las tres grandes coaliciones que se medirán el 8 de marzo:

La Gran Consulta por Colombia: Paloma Valencia lidera con un 41,6 %, sacando amplia ventaja sobre Juan Manuel Galán (12,2 %) y Juan Daniel Oviedo (10,4 %). La Consulta de las Soluciones: Claudia López domina de manera absoluta con un 92,9 % frente a Leonardo Humberto Huerta (7,1 %). Frente por la Vida: Daniel Quintero se consolida en el primer lugar con el 68,1 %, superando a Roy Barreras, que alcanza el 23,0 %.

La recolección de datos de Invamer se llevó a cabo entre el 11 y el 22 de febrero de 2026, abarcando 3.800 encuestas personales distribuidas en 147 municipios de Colombia, con un margen de error del 1,93 %.

consultas IVAMER

Sin embargo, el triunfo en estas consultas no garantiza el éxito presidencial. Pero el cruce de los datos evidencia que, una vez superen el 8 de marzo, estos candidatos se enfrentarán a la maquinaria de quienes van por firmas o aval directo. Valencia, por ejemplo, lidera en las consultas, pero en un escenario general en las elecciones presidenciales cae al cuarto lugar (10,0 %), lo que anticipa una dura batalla interna en ese sector político para evitar la dispersión de votos frente a un Iván Cepeda que, por ahora, parece tener su base asegurada.

