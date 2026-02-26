La candidata Ana Guetio apareció y se confirmó que su vehículo fue robado

Ana Guetio, candidata a una curul de paz en la Cámara de Representantes y Andrés Vásquez, candidato al Senado. (Foto: Tomada de X @PedroSanchezCol 26 de febrero de 2026)

La incertidumbre rodea la desaparición de dos candidatos a las próximas elecciones al Congreso en hechos ocurridos en Cauca y Cesar. Mientras continúan las investigaciones, el director de la Unidad Nacional de Protección confirmó que el esquema de seguridad de Ana Guetio reportó el robo del vehículo en el que se movilizaban, aunque aseguró que los escoltas se encuentran a salvo.

En diálogo con Blu Radio, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, explicó que los escoltas de la candidata Ana Guetio informaron que el automotor asignado fue robado.

Ana Guetio aparació y reportó el robo de su vehículo asignado

“El vehículo fue robado. Solamente dan ese parte para avisar que están bien”, señaló el funcionario, al indicar que el personal de protección se desplaza hacia el municipio de El Tambo en un carro particular.

Guetio es aspirante a una curul de paz en la Cámara de Representantes. Su equipo denunció que desde la noche del miércoles no conocían su paradero. Según un comunicado, la candidata se movilizaba hacia el municipio de Morales, en el Cauca, cuando se perdió contacto con ella.

En el momento de la desaparición, cumplía compromisos de cierre de campaña en Nariño y Cauca. Horas antes había sostenido un encuentro con la comunidad en El Tambo. Hasta ahora no es claro qué ocurrió durante las horas en las que no se supo de su ubicación.

Otro candidato desaparecido en Cesar

El mismo medio indicó que la situación se repite en el departamento del Cesar, donde también fue reportada la desaparición de Andrés Vásquez, candidato conservador al Senado, quien se encontraba visitando a su padre.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, general en retiro, entregó detalles sobre ese caso: “El papá estaba bañándose y escuchó una moto que llegó a la vivienda y cuando salió ya no estaba el candidato, pero sí el celular. Le pedimos a la comunidad que si tienen información se comuniquen con el 157. No sabemos las causas de estas desapariciones”.

El jefe de la cartera de Defensa indicó que se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita establecer qué ocurrió con los aspirantes al Congreso.

“No tenemos información de que se trate de un secuestro o esté relacionado con su actividad. A medida que avance la investigación informaremos. En el caso del Cauca estaba acompañado por personal de la UNP y en el Cesar estaba en su casa y no tenía directamente seguridad”, concluyó.