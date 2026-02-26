Crisis en Bancolombia: presidente del banco abre la posibilidad de tener un plan B para el pago de quincena

El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, se refirió a toda la crisis que está viviendo en banco luego de que en los últimas días ​presentaran fallas en su plataformas, perjudicando a los millones de clientes que tienen.

En entrevista con Blu Radio, el alto directivo dio a conocer que la última contingencia que está sufriendo el banco, no tiene nada que ver con los fallos de días atrás, asegurando que tiene que ver con una actualización que no resultó de la forma en la que debería, detallando que las máquinas de computo no respondieron de forma idónea al proceso.

“Bancolombia tiene tres centros de computo, uno en Medellín y dos en Bogotá. Tenemos tres niveles de seguridad, estábamos haciendo el traslado de la operación de Medellín a Bogotá porque necesitábamos actualizar las máquinas de Medellín por unas más potentes y este cambio, desafortunadamente tuvo dificultades”, dijo Mora para la emisora mencionada anteriormente.

Bancolombia responde si se verán afectados los pagos de quincena

Una de las mayores quejas que realizan los usuario de Bancolombia, es que en sus cuentas no se están viendo reflejado los saldos, por lo que genera preocupación no solo para las personas sino también para las empresas, que en días de pago de quincena, se vea afectado la operación.

Al respecto, Juan Carlos Mora dio a conocer que la entidad bancaria trabaja en un plan B para no perjudicar tanto las transacciones de las compañías y los saldos de sus clientes.

“Estamos trabajando para resolverlo hoy. Estamos trabajando para resolver la situación lo antes posible porque sabemos que hay afectaciones para empresas y personas”, dijo el presidente de Bancolombia, quien agregó:

“Entendemos que vienen unas fechas que tienen unos retos y estamos trabajando en alternativas. Todavía no podemos anunciar que alternativas sería las que utilizaríamos​, estamos evaluando viabilidad".

Al ser consultado de si contemplan la posibilidad de que se pueda sacar dinero por otro bancos, Juan Carlos Mora señaló:

“Estamos considerando todas las alternativas, incluyendo alternativas con otras entidades”.

Último reporte de Bancolombia

Como lo había anunciado el banco, cada dos horas emitirá información relacionada a la actualización de su contingencia:

“Continuamos en el proceso de estabilización y seguimos avanzando. Mientras tanto puedes: Transferir a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia. Retirar en cajeros electrónicos y Corresponsales. Pagar con tarjetas débito (física o virtual). En compras físicas sin contacto paga hasta $300.000 por tarjeta. Si el monto es mayor usa el chip en los datáfonos. Pagar con tus tarjetas de crédito (física o virtual)”.