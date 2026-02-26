Caída de servicios en Bancolombia: Superfinanciera activa canal prioritario para afectados

La Superintendencia Financiera anunció la habilitación del correo electrónico continbancolombia@superfinanciera.gov.co para recibir y tramitar de manera prioritaria las quejas de los clientes afectados por las recientes fallas en los servicios de Bancolombia. La medida busca garantizar la protección de los usuarios mientras la entidad financiera avanza en la estabilización de su plataforma tecnológica.

La decisión se conoció luego de que Bancolombia informara, a las 10:06 de la noche del miércoles, que sus canales no estarían disponibles durante la jornada nocturna. Según explicó el banco, la suspensión temporal respondió a un proceso necesario para estabilizar sus servicios tras los inconvenientes derivados de una actualización tecnológica implementada recientemente.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la entidad detalló que, mientras se adelantan los ajustes, los clientes podrán realizar algunas operaciones específicas mediante la aplicación Mi Bancolombia. Entre las opciones habilitadas se encuentran las transferencias a cuentas inscritas y no inscritas del mismo banco, así como los retiros en cajeros electrónicos y los pagos con tarjetas débito, tanto físicas como virtuales. También se mantienen activos los pagos con tarjetas de crédito.

Usuarios de Bancolombia podrán enviar quejas directas a la Superfinanciera por fallas en la plataforma

En el caso de las compras presenciales sin contacto, el monto máximo permitido será de 300.000 pesos por tarjeta. Para transacciones superiores, los usuarios deberán insertar el chip en los datáfonos. El banco precisó que algunos movimientos realizados con tarjeta débito podrían aparecer con descripciones como “compra cuenta ahorros nacional” o “compra cuenta ahorros internacional”.

No obstante, varios servicios permanecerán inhabilitados de manera temporal. Entre ellos figuran el uso de bolsillos, las transferencias o recepción de pagos por llaves, los envíos a cuentas no inscritas de otros bancos, la consulta de saldos de tarjetas de crédito o de productos de inversión, el pago de facturas y las transacciones a través de PSE. Estas restricciones han generado inconformidad entre usuarios que reportan dificultades para cumplir compromisos financieros y realizar operaciones habituales.

La entidad bancaria también aclaró que el saldo total reflejará la suma del dinero disponible en la cuenta más los recursos almacenados en bolsillos. Sin embargo, para pagos con tarjeta débito o retiros en cajeros electrónicos, el saldo disponible no incluirá los montos guardados en esos bolsillos, lo que podría generar confusión entre los clientes.

Frente a este panorama, la Superintendencia Financiera aseguró que hará seguimiento permanente a la situación y que informará oportunamente sobre los avances en la normalización de los servicios. Además, reiteró que el canal de correo habilitado permitirá recibir y gestionar las reclamaciones de los usuarios de manera prioritaria.

La contingencia tecnológica mantiene en alerta a miles de clientes, mientras el banco insiste en que informará cómo avanzan los trabajos para restablecer completamente sus canales digitales y garantizar la estabilidad de sus servicios financieros.