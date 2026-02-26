En plena quincena: Bancolombia solo dejará pagar hasta $300.000 con sus tarjetas en medio de caída; ¿Por qué?

Nuevamente Bancolombia es centro de conversación por la falla en sus plataformas de servicio que ha llevado a cientos de miles de sus clientes a sentir incertidumbre por su ‘platica’, y también por no poder realizar ninguna transacción con la misma. Justamente, la entidad bancaria dio a conocer qué servicios están habilitados para su uso, eso sí, solo con sus tarjetas.

Mediante un comunicado, Bancolombia dio a conocer que la situación caótica deriva de un proceso de actualización de sus centros de cómputo que presentó un fallo inesperado, llevando a la intermitencia de sus servicios, algo que tiene en riesgo las más de 80 millones de transacciones que realizan a diario.

Cortesía Bancolombia Cortesía Bancolombia (Cortesía)

“Bancolombia tiene tres centros de cómputo, uno en Medellín y dos en Bogotá. Tenemos tres niveles de seguridad; estábamos haciendo el traslado de la operación de Medellín a Bogotá porque necesitábamos actualizar las máquinas de Medellín por unas más potentes y este cambio, desafortunadamente, tuvo dificultades”, explicó Juan Carlos Mora.

Adicional a esto, le dieron calma a sus clientes al revelar que no se trata de un ciberataque; y que mediante sus canales digitales estarán brindando actualizaciones cada dos horas para dar a conocer los avances de sus trabajos para restablecer los servicios.

“Lo ocurrido fue un resultado de un procedimiento de evolución tecnológica programado, parte de uno de los procesos de modernización más profundos de nuestra historia. Interveníamos el corazón de nuestros sistemas para hacerlos más ágiles y robustos, capaces de soportar más de 80 millones de transacciones diarias hoy y en el futuro”, explicó la entidad.

“Sin excusas. Con transparencia. Vamos avanzando. El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado. Daremos avances cada dos horas a nuestros clientes y la opinión pública. Mientras tanto: Transfiere a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia”, añadieron en la misiva.

¿Cuánto puedo pagar en supermercados y tiendas con mi tarjeta de Bancolombia en medio de las fallas?

El banco con más usuarios en Colombia dio a conocer que, en medio de esta delicada situación, se pueden realizar algunas transacciones con las tarjetas de crédito y débito, eso sí, con datáfonos que tengan la opción de deslizar y no solo de contacto.

“Transfiere a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia. Retira en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios. Paga con tarjetas de débito (física o virtual). En compras físicas sin contacto, paga hasta $300.000 por tarjeta. Si es mayor, usa el chip en los datáfonos. Paga con tus tarjetas de crédito (física o virtual)“, afirmaron.