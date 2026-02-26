“Daremos avances cada dos horas”: Bancolombia dio nuevo parte de las fallas en su plataforma

Desde la noche del miércoles 25 de febrero, nuevamente la plataforma de Bancolombia presentó fallas, perjudicando a cientos de miles de sus clientes. Precisamente, el banco emitió un comunicado explicando la situación.

Lea también: ¿Cuánto costará el nuevo pasaporte colombiano? Precios y fechas clave para el cambio en 2026

“Lo ocurrido fue un resultado de un procedimiento de evolución tecnológica programado, parte de uno de los procesos de modernización más profundos de nuestra historia. Interveníamos el corazón de nuestros sistemas para hacerlos más ágiles y robustos, capaces de soportar más de 80 millones de transacciones diarias hoy y en el futuro”, explicó la entidad.

En el escrito Bancolombia reconoce que “no salío como debía”, detallan que el provedor de ellos “cometió un error”. De esta manera señalaron que “la complejidad técnica hizo que el restablecimiento total de los servicios tomara mucho más tiempo del previsto”.

Bancolombia asegura que “no fue un ciberataque”. En la mañana de este jueves, el banco nuevamente publicó otro comunicado actualizando la información de las fallas.

Le puede interesar: Video: Policía frustró intento de fleteo en la localidad de Engativá recuperando 30 millones de pesos

Bancolombia explica las razones de las fallas en su aplicación

“Sin excusas. Con transparencia. Vamos avanzando. El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado. Daremos avances cada dos horas a nuestros clientes y la opinión pública. Mientras tanto: Transfiere a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia. Retira en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios. Paga con tarjetas débito (física o virtual). En compras físicas sin contacto paga hasta $300.000 por tarjeta. Si es mayor usa el chip en los datáfonos. Paga con tus tarjetas de crédito (física o virtual)”.