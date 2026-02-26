¿Cuál es la verdadera razón detrás de la constante caída en los servicios de Bancolombia?

Los usuarios de Bancolombia han reportado durante la última semana múltiples fallas en los servicios digitales de la entidad, afectando operaciones clave como pagos, transferencias y consultas de saldo. Las intermitencias en la plataforma y la aplicación móvil de Bancolombia han generado preocupación entre los clientes, especialmente en un contexto de alta dependencia de los canales virtuales.

Tras emitir varios comunicados oficiales y activar procesos de soporte técnico que implicaron la suspensión temporal de algunos servicios, el presidente de la entidad se pronunció para entregar un parte de tranquilidad y explicar las medidas adoptadas frente a la contingencia.

¿Qué generó el fallo masivo de Bancolombia en sus servicios?

De acuerdo con, Juan Carlos Mora, la verdadera razón de la caída de los servicios se debe a que durante el pasado fin de semana se llevó a cabo un proceso de actualización que no resultó de la forma en la que debería. Básicamente, las máquinas que soportan los centros de cómputo no respondieron de manera adecuada a la actualización.

“Bancolombia tiene tres centros de computo, uno en Medellín y dos en Bogotá. Tenemos tres niveles de seguridad, estábamos haciendo el traslado de la operación de Medellín a Bogotá porque necesitábamos actualizar las máquinas de Medellín por unas más potentes y este cambio, desafortunadamente tuvo dificultades”, explicó Juan Carlos Mora.

¿Cuáles son los servicios que están disponibles en Bancolombia?

Según el presidente de Bancolombia, tras el más reciente apagón de servicios, para la realización de esta nota, los usuarios de Bancolombia pueden realizar transferencias entre cuentas del mismo banco, pueden pagar con las tarjetas de crédito y débito, usar los corresponsables bancarios y retirar dinero en efectivo.