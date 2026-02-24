Petro habla de posible “concusión” en contratos electorales y vuelve a sembrar dudas sobre el escrutinio

Petro sembró dudas sobre que el preconteo esté en manos de Thomas Greg & Sons

El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate sobre la transparencia del sistema electoral tras publicar un mensaje este martes, 24 de febrero, en el que nuevamente sugiere posibles irregularidades en la contratación del escrutinio.

Lo dijo como respuesta a la noticia sobre la renuncia de la empresa ASD a su participación en las próximas elecciones de este 2026.

Petro volvió a sembrar dudas sobre el escrutinio en elecciones

“Esta aclaración de ASD significa que en la licitación del escrutinio de los votos en los consejos locales juveniles hubo una concusión”, escribió el mandatario, al referirse a la relación entre la empresa ASD y Thomas Greg & Sons. En su mensaje agregó que ASD sería “una filial de Thomas Greg and Sons”.

El presidente también afirmó que “hoy el escrutinio de preconteo y otros lo tiene la empresa Thomas and Greg and sons”, y recordó antecedentes electorales con los que sustenta su advertencia.

Según dijo, se trata de “la misma que tenía la responsabilidad de preconteo en las elecciones de 2014, declaradas nulas por la sala plena del Consejo de Estado”.

En la misma publicación, Petro hizo referencia a los comicios legislativos de 2022 y aseguró que fueron elecciones “donde intentaron quitarnos 400.000 votos”, en alusión al reconteo que modificó la distribución inicial de curules frente al preconteo.

Las declaraciones se producen en medio de una discusión creciente sobre la contratación y el papel de empresas privadas en los procesos de preconteo y escrutinio, de cara a las elecciones de 2026.

Hasta el momento no existe una decisión judicial que respalde las afirmaciones del presidente sobre el proceso actual, pero el mensaje vuelve a instalar en la agenda pública el debate sobre la confianza en el sistema electoral colombiano.

Renuncia de la empresa ASD

La empresa ASD, que en los últimos días fue mencionada por el presidente, no participará finalmente en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. La compañía cedió su lugar en la Unión Temporal Electoral 2026 y su salida ya fue aprobada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

ASD era la encargada de proveer el software para el conteo de votos en los comicios de este año. Sin embargo, la empresa radicó el 20 de enero su solicitud de retiro, que fue avalada hace diez días por la autoridad electoral. Desde ahora, la sociedad Manejo Técnico de Información asumirá sus funciones dentro del contrato.