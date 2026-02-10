“Gobierno Nacional firmó más de 70.000 millones de pesos en contratos de publicidad”: Katherine Miranda

La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció lo que calificó como un hecho de “máxima gravedad”, al afirmar que el Gobierno de Gustavo Petro firmó contratos de publicidad por más de 70.000 millones de pesos en los cuatro días.

Miranda aseguró que se ejecutó la firma justamente antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, en medio de una emergencia económica y ambiental que afecta a varias regiones del país.

Gobierno de Petro contrató en cuatro días publicidad por 70.000 millones de pesos

“Hoy denunciamos un hecho gravísimo. El Gobierno Nacional firmó más de 70.000 millones de pesos en contratos de publicidad justo los cuatro días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, y lo hizo en medio de una emergencia económica y ambiental. Se trató de una contratación directa, a dedo, acelerada y altamente concentrada”, dijo la congresista a través de un video que publicó en sus redes sociales.

Miranda sostuvo que la mayor parte de los recursos quedó concentrada en una sola entidad estatal. “Cerca del 90 % de esos recursos terminaron en una sola entidad, RTVC, que recibió más de 64.000 millones de pesos adjudicados en cuestión de horas. Esto no tiene precedentes y enciende todas las alarmas sobre el manejo de los recursos públicos”, señaló.

La representante comparó ese gasto con el que realizó la administración anterior. “Para dimensionar la gravedad de lo ocurrido, durante el mismo periodo del gobierno de Iván Duque el gasto en publicidad fue de apenas 1.500 millones de pesos. Hoy, bajo el gobierno de Gustavo Petro, esa cifra se incrementó en más de un 4.000 %”, indicó.

“Mientras departamentos como Córdoba y Bolívar enfrentan graves inundaciones y miles de familias esperan respuestas del Estado, el Gobierno decide destinar 70.000 millones de pesos en propaganda”, expresó.

Miranda anunció que acudió a los organismos de control para que inicien una investigación. “Por esta razón hemos trasladado esta denuncia ante la Contraloría y la Procuraduría, para que se investigue lo ocurrido y se salvaguarden los impuestos de todos los colombianos”, concluyó.