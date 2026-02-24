Petro advierte de un posible fraude electoral durante los escrutinios en los comicios de 2026: “Me hace dudar”

Gustavo Petro advirtió de un posible fraude electoral durante los escrutinios en los comicios de 2026

“Si los datos de los colombianos y las colombianas son manejados por quien maneja los escrutinios electorales, si son los mismos, estamos en un inmenso peligro de fraude electoral”.

De esta manera, el presidente Gustavo Petro se refirió, una vez más, a las falencias que en su opinión tiene el sistema electoral colombiano y que podría amenazar la seguridad de los comicios de 2026, en marzo para elecciones legislativas, y en mayo para la primera vuelta presidencial.

Durante su intervención en el evento de presentación del nuevo esquema de pasaportes colombianos, el jefe de Estado dijo que lleva más de una semana preguntando a la Organización Electoral “si las personas que hoy manejan los datos de los colombianos y colombianas son los mismos que hoy manean los escrutinios, y como no me han contestado, sino que he recibido solo insultos, eso me hace dudar aún más”, aseguró.

Explicó que, en Colombia, el fraude electoral se hace “quitando las credenciales de testigos electorales para que los partidos no puedan mirar el conjunto de las mesas, y con un software fraudulento que no ha querido ser verificado por nada del mundo, ahí es donde está el riesgo de fraude electoral”.

Dijo que el actual software lo maneja una empresa llamada ASD, filial de Thomas, Greg and Son, la misma que por años ha ganado la licitación para hacer los pasaportes y hacer el escrutinio electoral.

Comentó el presidente a una sentencia de nulidad electoral de la Sala plena del Consejo de Estado que anuló varias curules del Senado elegido para el periodo 2014 – 2018, “y lo que se ordenó en esa sentencia no se hizo”, aseguró, entre otras cosas porque “el fallo fue posterior al final del Congreso en 2018, es decir que disfrutaron de unas curules ilegalmente”.

La sentencia, señaló el presidente Petro, le ordena a la Organización Electoral a “adquirir el software requerido de escrutinios, es decir, que el software debe ser adquirido por el Estado para ser manejado por el Estado”.

Y recordó que en 2018 “se cometió un fraude electoral, específicamente en Senado de la República”, pero cuestionó: “¿dónde está la investigación de la Fiscalía contra un fraude electoral demostrado? Hay unas personas responsables de ese delito que deberían ser investigadas”, insistió.

También se refirió a la pérdida que en 2022 tuvo el Pacto Histórico de cerca de 400 mil votos durante el escrutinio, y que le fueron sumados al Partido de La U.

Sin embargo, aclaró que, finalmente, “el fraude pudo ser evitado” por los testigos electorales del Pacto Histórico, de ahí “la importancia de que los partidos políticos tengan 123 mil testigos electorales cada uno”. Por ello, rechazó la afirmación de que “haya mejorado la seguridad para los comicios”.

El presidente Petro invitó al evento en la Casa de Nariño a Natalí Carmona Giraldo, quien comentó su versión de lo ocurrido en Pereira con el preconteo de votos, en donde ofició como testigo electoral contratada por la empresa ASD. Dijo que, como explicó el presidente Petro, “se necesitan testigos electorales en todas las mesas para verificar los formularios E-14”.

Toda esa información, anunció el presidente Petro, se la entregará a la autoridad competente internacional, porque sostuvo que “es mentira que desde hace 30 años esté mejorando el sistema electoral colombiano”, y advirtió que se necesita “mayor transparencia” en el manejo de la información electoral en los comicios de 2026.