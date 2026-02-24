“Quien sabe en qué estado mental estaría”: La dura respuesta del procurador Gregorio Eljach a cuestionamientos de Petro

En un evento en Cartagena sobre la estrategia de la Procuraduría Paz electoral, el líder de esta entidad, Gregorio Eljach, se pronunció con contundencia sobre los señalamientos del presidente Gustavo Petro frente al supuesto fraude que podría presentarse en las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo.

El primer mandatario se ha pronunciado ampliamente, durante los últimos días, sobre posibles fraudes que podrían presentarse en los comicios por la indicación de dejar casillas en blanco en los formularios E-14 y las dudas sobre el software que usará la Registraduría. En sus controvertidas declaraciones ha cuestionado a diferentes ente de control, incluyendo la Procuraduría, lo que habría desatado la indignación de Eljach.

“Por presidente que sea”

El procurador respondió, molesto, a las insinuaciones de Petro sobre riesgos de fraude, en una declaración que recuerda a la dada hace días por Hernán Penagos, registrador nacional, donde también defendió con firmeza la labor de su institución frente a las insistencias del jefe de Estado.

“Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea y porque fue el que me postuló aquí para hacerlo. Pero aquí tienen que respetar las competencias del Ministerio Público” enfatizó Eljach, y agregó: “Y no puede nadie ir jugando con la honra ajena por un tuit (trino) que quién sabe en qué estado mental estaría el hombre en ese momento”.

Cabe recordar que el pasado lunes 23 de febrero, el procurador Eljach reafirmó: “No hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir con carácter concluyente, con carácter definitivo, que hay alguna irregularidad en lo que viene haciendo el señor registrador”. Ante esto, Petro replicó: “Le preguntaría al procurador Eljach, con derecho de petición incluído, si le han entregado el código fuente del software Thomas Greg and Sons para que le haga a una auditoría de expertos.Si no lo ha hecho no debería pronunciarse”.

La respuesta de Petro

El presidente no tardó en replicar el mensaje del procurador y, brevemente, manifestó: “Es la honra de Colombia y con ella no se juega. La procuraduría desde el año 2018 viene desacatando las ordenes del consejo de Estado”.

A menos de dos semanas de las elecciones, los cuestionamientos alrededor de la seguridad de los comicios siguen evidenciando los quiebres entre el presidente y otras instituciones, y generando dudas sobre cómo procederá la jornada del 8 de marzo.