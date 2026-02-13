“Petro enloquece y usa los medios públicos para difundir sandeces”: Abelardo De La Espriella habló de cómo va en las encuestas

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella publicó un mensaje a través de sus redes sociales en donde se refirió sobre su campaña avanza con fuerza, tras la publicación de una encuesta de Atlas Intel que, según él, lo muestra como el único aspirante capaz de vencer a Iván Cepeda, candidato del actual gobierno.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, De La Espriella enumeró cómo va su campaña y hace referencia a los resultados de la encuesta.

También le puede interesar: Metro de Medellín prohíbe usarse para campaña y Abelardo De La Espriella fue captado en el sistema

Abelardo De La Espriella aseguró que es el “único que le gana a Iván Cepeda”

En un mensaje difundido en sus redes sociales, De La Espriella afirmó que la encuesta Atlas Intel muestra que es “el único que le gana al candidato de Petro, Iván Cepeda”. Además, en un segundo punto se refirió a la gira nacional en la que se encuentra y dijo que se encuentra “cientos de miles de compatriotas, con fervor que no tengo cómo agradecer, manifiestan su apoyo a mi candidatura”.

El candidato también respondió a varias críticas recientes, calificándolas de “falsedades” y describiendo lo que considera ataques mediáticos y políticos.

“Petro enloquece y usa los medios públicos para difundir sandeces: relaciones mías con la Fiscal que él ternó y que imputa a sus cómplices en la financiación ilegal de su campaña: falso; y pretende vincularme hasta con las inundaciones de Córdoba y con Urrá: otra mentira”, aseguró.

También habló de David Murcia y dijo que “lo ilusionan con un falso indulto presidencial, es entrevistado por un histórico enemigo mío, el activista disfrazado de periodista, Daniel Coronel, y me acusa de un refrito que se investigó y se falló a mi favor: otra falsedad”.

De La Espriella también señaló que “la socia y ex empleada de Daniel Coronel, Cecilia Orozco, se inventa una historieta sobre las firmas que millones de colombianos recogieron para respaldar mi candidatura y la publica en un periódico que, ¡oh sorpresa!, es ideológicamente activista progre. La Registraduría desmiente la historieta: otra mentira”.

Sobre amenazas directas, afirmó que “el ELN amenaza mi vida, mi campaña y mi aspiración a la presidencia: no me asustan”.

Finalmente, dijo: “Les cuento: mi vida es pública, mis debates han sido abiertos a la opinión, el ejercicio de mi profesión no solo ha sido exitoso sino escudriñado e investigado siempre a mi favor, no sufro de miedo y si tengo a Dios y al Pueblo de mi lado ¿quién contra mí? Hoy más que nunca, sigo ¡Firme por La Patria!”.