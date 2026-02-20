Alerta máxima: Junta de Inteligencia Conjunta activa plan de choque para neutralizar amenazas contra Petro

La Junta de Inteligencia Conjunta (JIC) definió como prioridad absoluta la seguridad del presidente Gustavo Petro, tras una reunión extraordinaria en la que se evaluaron las condiciones de protección del jefe de Estado.

El encuentro fue convocado luego de que el mandatario expresara en distintos escenarios públicos su preocupación por eventuales amenazas contra su vida. La sesión estuvo liderada por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y contó con la participación de la cúpula militar y de Policía, así como de los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado.

En la reunión también intervinieron la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Jefatura de Protección Presidencial, en un ejercicio de articulación institucional para fortalecer las capacidades de prevención y respuesta ante posibles riesgos.

El ministro Sánchez reiteró que la protección del jefe de Estado constituye un asunto de Estado. “Nada puede ni debe ocurrirle al Presidente de la República. He ordenado activar y reforzar todas las capacidades de inteligencia y contrainteligencia, en coordinación con organismos internacionales, para anticipar y neutralizar cualquier amenaza”, señaló el funcionario.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa, toda la información que se obtenga a partir de las labores de inteligencia será analizada en el marco de la JIC, con el fin de adoptar las decisiones operacionales que correspondan.

Asimismo, los datos relevantes serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las investigaciones judiciales.