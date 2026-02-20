“Parásitos”: Petro nuevamente arremetió contra empresarios por según él, depender de recursos de Estado

En la tarde noche de este jueves 19 de febrero, el presidente Gustavo Petro salió a la Plaza de Bolívar ante miles de manifestantes, a dar un discurso en defensa del Salario Mínimo Vital, en el marco de la suspensión provisional del decreto por parte del Consejo de Estado.

El jefe de Estado se refirió a varios temas de coyuntura nacional, sin embargo, llamó la atención cuando tocó el tema de los empresarios en Colombia. Petro nuevamente arremetió contra este sector, calificándolos de “parásitos” por según él, depender de los recursos del Estado sin priorizar el bienestar de sus trabajadores.

“Hay empresarios que creen que se aumentan las ganancias si los trabajadores ganan menos. No se dan cuenta que si el pueblo trabajador gana menos, compra menos y entonces venden menos y ganan menos. Una lógica económica que no tienen en la cabeza”, expresó Petro.

Durante su intervención pública, el mandatario cuestionó los modelos empresariales que a su juicio concentran beneficios sin garantizar condiciones laborales dignas, e insistió en la necesidad de avanzar hacia una economía que fortalezca el empleo formal y la justicia social.

Petro anunció que salario vital mantiene aumento del 23,7%

Por otro lado, el mandatario anunció el decreto provisional del salario vital y móvil sostendrá el aumento del 23,7 % (2 millones de pesos) que el Gobierno había fijado en diciembre del 2025.

El decreto provisional fue presentado al Consejo de Estado para dar cumplimiento a los lineamientos trazados por el Auto del 12 de febrero proferido por ese tribunal, que ordenó medida cautelar de suspensión transitoria del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 mediante el cual el Gobierno fijó el salario mínimo vital.

“Ahora tenemos el nuevo decreto del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026, no quise sobrepasarme; es el mismo que decretamos en diciembre del año 2025. No lo echamos para atrás y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes y acatando”, dijo el mandatario.

Agregó que el nuevo decreto incluye “los estudios técnicos y científicos de la economía clásica en Colombia, obedeciendo la Constitución Nacional en su orden de salario vital”.