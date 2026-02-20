El candidato presidencial Iván Cepeda despejó las dudas sobre su participación en debates presidenciales

El candidato presidencial Iván Cepeda despejó las dudas sobre su participación en los próximos debates presidenciales y aseguró que no eludirá ningún escenario de confrontación de ideas, siempre que existan reglas claras. En entrevista con Caracol Televisión, el aspirante afirmó que tiene amplia experiencia en este tipo de espacios y que su trayectoria en el Congreso de la República respalda su disposición al debate público.

“Yo debato profesionalmente”, sostuvo Cepeda, al recordar que durante sus más de 15 años en el Congreso ha liderado debates de alto impacto nacional. Mencionó especialmente uno realizado en septiembre de 2014 contra el entonces senador y expresidente Álvaro Uribe, subrayando que su estilo no es evitar la confrontación política. “Lo mío no es eludir debates”, enfatizó.

Iván Cepeda rompe el silencio sobre los debates presidenciales… pero pone una condición clave

Sin embargo, el candidato fue claro en que no participará en espacios que se conviertan en escenarios de insultos o descalificaciones personales. Según explicó, la política colombiana ha caído en un “lodazal” de agresiones que no contribuye a la discusión de fondo. Por ello, pidió reglas claras y debates centrados en argumentos, propuestas y programas de gobierno, dejando de lado calumnias o ataques personales.

En cuanto al ambiente electoral, Cepeda aseguró que ha encontrado un clima favorable en sus recorridos por el país. Destacó un creciente entusiasmo ciudadano, especialmente entre los jóvenes, quienes —según dijo— mantienen expectativas pese al escepticismo generado por la corrupción. Para el aspirante, existe hoy una mayor conciencia sobre los derechos ciudadanos y la necesidad de reclamarlos a través de la participación democrática.

El dirigente también se refirió a la posibilidad de que un eventual triunfo suyo genere mayor polarización política. Frente a ese escenario, sostuvo que su trayectoria demuestra una vocación de concertación y diálogo con distintos sectores, incluso con aquellos que han sido históricamente contradictorios. Afirmó que estaría dispuesto a tender puentes con todas las fuerzas políticas, incluido el sector que representa el expresidente Álvaro Uribe, aunque aclaró que ello no interferiría con los procesos judiciales que ambos mantienen.

Sobre la confianza en el sistema electoral colombiano, Cepeda señaló que su movimiento respeta las decisiones institucionales, pero considera que se requieren reformas profundas. En particular, planteó la eliminación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y su reemplazo por una instancia verdaderamente imparcial que actúe como juez neutral en los procesos electorales.

El candidato indicó que su campaña implementará mecanismos de control como la presencia de testigos electorales y equipos jurídicos para hacer seguimiento “mesa por mesa” a los resultados. No obstante, rechazó la idea de que solo reconozcan el sistema cuando les favorece, recordando que su sector político ha aceptado tanto victorias como derrotas en el pasado.

Cepeda subrayó que su fuerza política ha participado activamente en la construcción democrática del país, incluida la Constitución de 1991, y reafirmó su compromiso con la democracia colombiana. “No somos convidados de piedra”, expresó, insistiendo en que defender la institucionalidad no implica renunciar a criticar y reformar el sistema por las vías legales.

Con estas declaraciones, el candidato presidencial Iván Cepeda dejó claro que participará en los debates presidenciales, promoverá el diálogo político y mantendrá una postura crítica frente al sistema electoral, mientras busca consolidar una campaña basada en propuestas y respeto institucional.