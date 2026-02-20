Presidente Petro mostró nuevo pasaporte ante la Plaza de Bolívar: “Decían que no íbamos a poder”

Durante su discurso por la manifestación a favor del aumento del salario mínimo, el presidente Gustavo Petro se refirió al nuevo pasaporte que tendrá el país y mostró el documento ante miles de ciudadanos congregados en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

El jefe de Estado presentó el nuevo pasaporte, producto del convenio de la Imprenta Nacional con la Casa de la Moneda de Portugal, y anunció que para abril habrán 50.000 disponibles para su adquisición. “Decían que no íbamos a poder hacerlo. Este es el nuevo pasaporte para Colombia”, resaltó Petro frente a la polémica que se generó por la definición de quien haría los pasaportes tras lío con la firma Thomas Greg & Sons.

“Es el cuarto mejor del mundo”

El presidente afirmó que el documento ya pasó por “todas las entidades calificadoras internacionales” y que es catalogado como el cuarto mejor del mundo. “Sí se pudo”, coreaba la multitud mientras el jefe de Estado mostraba los componentes del pasaporte.

“Es hermoso, tiene mariposas amarillas, vacas, le digo yo, guitarras y tiples, coco, pescadores, tiene el pueblo de Colombia aquí en sus dibujos, en sus páginas, pero fundamentalmente este es el cuarto mejor pasaporte del mundo”, aseguró Petro.

“Este papel es la clave”

El presidente se refirió a la página del pasaporte que muestra los datos del portador, y volvió a mencionar a la empresa Thomas Greg, afirmando que sus dueños son “muy amigos de todos los presidentes que han habido en Colombia, menos de mí” y criticando que la información de los ciudadanos quede metida “en computadores propiedad de una empresa privada”.

Según Petro, el hecho de que esa firma manejara los pasaportes y tenga a su cargo también la logística de las elecciones de 2026 representa un riesgo electoral porque podría prestarse para fraude.