“Nos da un poco más”: Petro dejó entrever lo que podría ser el próximo Salario Mínimo Vital de 2027

En la Plaza de Bolívar, ante una multitud, el presidente Gustavo Petro anunció que el decreto provisional del salario vital y móvil sostendrá el aumento del 23,7 % (2 millones de pesos) que el Gobierno había fijado en diciembre del 2025.

​El decreto provisional fue presentado al Consejo de Estado para dar cumplimiento a los lineamientos trazados por el Auto del 12 de febrero proferido por ese tribunal, que ordenó medida cautelar de suspensión transitoria del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 mediante el cual el Gobierno fijó el salario mínimo vital.

“Ahora tenemos el nuevo decreto del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026, no quise sobrepasarme; es el mismo que decretamos en diciembre del año 2025. No lo echamos para atrás y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes y acatando”, dijo el mandatario.

Agregó que el nuevo decreto incluye “los estudios técnicos y científicos de la economía clásica en Colombia, obedeciendo la Constitución Nacional en su orden de salario vital”.

En ese contexto, el jefe de Estado manifestó que con este decreto “le hicimos caso al magistrado (Juan Camilo) Morales: metimos los estudios de salario relativo, metimos los estudios de productividad laboral y metimos los estudios de canasta mínima vital”.

Salario Mínimo Vital 2027

El mandatario también dejó entrever que este salario mínimo vital debe incrementarse para el próximo año, basándose en los indicadores. Petro dejó claro que ya él no estará al frente del país, pero expresó que “ojalá” el gobierno no quede en manos de “vampiros”.

“Este (salario mínimo) tendrá que progresar el próximo año, ojo no estaré aquí, y tendrá que avanzar con el dato ya completico porque nos da un poco más y este año habrá ojalá más productividad, para que el salario vital del año 2027 decretado un 31 de diciembre de 2026, ojalá por un gobierno no compuesto por vampiros humanos, pueda acabar esta obra histórica, que es el primer salario vital en la historia de Colombia”, aseveró Petro.