¿Notó que Iván Cepeda lee hasta el saludo en sus eventos? Este es el porqué detrás de su “extraña” decisión

El senador y candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, se ha visto en sus intervenciones públicas que no da deliberados discursos o se ve a este leyendo mientras lo recita. En una entrevista con Noticias Caracol, el político bogotano explicó el por qué que muchos se hacían, cuestionando se tenía o no las habilidades de emitir alocuciones.

Este candidato que esta rompiendo con la tradición de los discursos que serían espontáneos en medio de la contienda electoral colombiana. Tiene todo un objetivo claro, la determinación de leer sus palabras ante el público es blindar su campaña contra las promesas sin sustento y dejar un registro documental exacto de su plan de gobierno frente a las comunidades.

El freno a la “retórica” de plaza pública

Al ser consultado sobre esta particularidad en la tarima, Cepeda aseguró que busca evitar que la emotividad del momento altere el rigor de su programa político. En su diálogo con el medio televisivo, el candidato entregó la razón exacta:

“Eso por varias razones, porque nosotros creemos que nuestro programa quede claramente establecido. Entonces son 50 actos, son 50 discursos, son 50 elaboraciones que se pueden encontrar fácilmente para que no se diga que estamos haciendo retórica, demagogia. Estos son cosas que uno promete en el calor de una manifestación, con las emociones, de un planteamiento serio que es un contenido que está condensado en 200 páginas que están allí disponibles para que se puedan examinar”.

¿Rigurosidad legislativa trasladada a las calles?

El filósofo y candidato presidencial, reconocido por su extensa trayectoria parlamentaria y por ser uno de los opositores más férreos del expresidente Álvaro Uribe, aclaró que la lectura de sus textos no obedece a una deficiencia oratoria.

Para sustentar este punto, argumentó en la misma entrevista: “Mis intervenciones orales en el Congreso siempre son sin texto escrito, así que no es un asunto de una limitación en esa materia, sino porque quiero apelar a la rigurosidad y la claridad de pensamiento”.

Cada uno de los documentos que lee contiene propuestas específicas desplegadas con lógica para los diferentes territorios.

Paralelo a su estrategia discursiva, el avance hacia las urnas en las fechas clave del 8 y 31 de marzo se sostiene bajo un modelo de austeridad. Cepeda precisó a Noticias Caracol que su equipo no financia las aglomeraciones.

La asistencia multitudinaria a sus eventos recae en la autogestión de movimientos sociales, campesinos, pueblos indígenas, comunidades afros y víctimas del conflicto.

El aspirante a la Casa de Nariño atribuye esta capacidad de convocatoria al reconocimiento que tienen las poblaciones periféricas y rurales por el trabajo político desarrollado durante los últimos años.