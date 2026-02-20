El drástico plan de Iván Cepeda para intervenir la ‘macrocorrupción’ en Colombia: “No voy a hacer demagogia”

Iván Cepeda Castro, actual senador y candidato presidencial por el Pacto Histórico, puso la lucha contra la corrupción sistémica como el eje central de su propuesta de gobierno. En una reciente entrevista con Noticias Caracol, el líder político aseguró que su estrategia no se limitará a la indignación retórica, sino a un cambio estructural en la forma en que el Estado persigue el desvío de recursos públicos en las regiones más vulnerables del país.

El aspirante, reconocido por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y señaló que uno de los principales problemas financieros de Colombia son una responsabilidad acumulada que exige un abordaje desde lo “macro”.

Investigación de sistema: la estrategia contra el saqueo del presupuesto

A diferencia de otras campañas que proponen medidas individuales, Cepeda planteó una metodología técnica que denomina “investigación criminal de sistema”. Según explicó el candidato al medio citado, el fenómeno en Colombia ha dejado de ser una serie de eventos aislados para convertirse en un engranaje institucionalizado.

“Vamos a hacer una lucha de sistema contra la corrupción... Vamos a tomar los casos, los macro casos de corrupción y eso no simplemente para hacer una crónica. Vamos a ir por los responsables de esos hechos a través de mecanismos de investigación que no se han aplicado”, afirmó Cepeda de manera tajante en Noticias Caracol.

El candidato subrayó que no se puede aplicar el mismo tipo penal de un delito menor a las redes que “saquean” el presupuesto nacional. Para ello, propone fortalecer unidades de la Fiscalía que operen bajo esta lógica de red, sin necesidad de recurrir a grandes reformas normativas inmediatas, sino optimizando los instrumentos legales ya existentes.

Uno de los puntos de mayor impacto humano en su discurso fue la denuncia sobre la gestión de las regalías. Cepeda cuestionó la paradoja de territorios con abundantes recursos naturales que carecen de servicios básicos, el candidato busca combatir la “postración moral”, como la enuncia en su programa y es que todo esto “debe ser parte de una revolución ética, de un problema conciencia y de cultura y de educación”, así lo enunció Cepeda.

“¿Cómo es posible que los territorios del país que tienen mayor cantidad de recursos por regalías sean los más pobres?”, cuestionó. El candidato relató que en sus recorridos por Colombia ha evidenciado cómo, si se hubieran invertido correctamente los recursos habría dignidad, mientras que la realidad es una población sin acceso a servicios como el agua potable. Su plan contempla una intervención caso por caso para recuperar activos en zonas críticas como el Catatumbo, el Cauca, el sur de Bolívar, etc.

¿Fin del capitalismo? La apuesta por un modelo productivo

Ante las dudas sobre su modelo económico y la relación con el sector privado, Cepeda aclaró que su intención no es desmantelar el sistema actual, sino transitar hacia un capitalismo productivo. Aseguró que la redistribución de la riqueza debe ser un motor de prosperidad y no un ataque a la propiedad privada.

El candidato defendió la “radicalización” de las reformas social, agraria y laboral del actual Gobierno, argumentando que la inversión en lo social es, en realidad, una inversión en el crecimiento económico. Asimismo, se mostró abierto a una Asamblea Constituyente, siempre que esta sea el resultado de un proceso de concertación y acuerdo nacional sobre temas esenciales como la paz y la justicia social.