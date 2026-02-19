Polo Polo defendió que Abelardo de la Espriella use atril blindado: “Prefiero que a mi candidato le digan fantoche”

Una foto del candidato presidencial Abelardo de la Espriella detrás de un atril blindado ha causado revuelo en las redes sociales durante las últimas horas. Así apareció, por ejemplo, en un evento público que adelantó en la ciudad de Villavicencio, Meta, durante este 18 de febrero.

Estas nuevas medidas de seguridad están alineadas con una amenaza que denunció la campaña de De la Espriella hace unos días. Según indicaron en un comunicado de prensa, el esquema de seguridad del abogado y candidato presidencial recibió una llamada de alerta sobre un supuesto plan de la guerrilla del Eln para atentar contra su vida. De hecho, indicaron que ese grupo armado ilegal había declarado “objetivo militar” a De la Espriella.

“Este hecho confirma lo que el país ya sabe: en Colombia, los criminales y terroristas se sienten fortalecidos por un gobierno débil, permisivo y cómplice con la violencia”, sostuvo el candidato en su cuenta de X.

A través de una cuenta en la misma red social, la Delegación de Paz del Eln negó esta información. “Es falsa la noticia y denuncia sobre supuestas amenazas o acciones del ELN en contra de algún candidato/a presidencial”, puntualizó la cuenta que difunde información de la guerrilla.

Miguel Polo Polo defendió a Abelardo de la Espriella

Lo cierto es que las amenazas contra candidatos presidenciales de inmediato encienden las alertas de las autoridades y de la sociedad civil en Colombia. Sobre todo, después del magnicidio del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay a mediados del año pasado.

Este ejemplo lo señaló el congresista Miguel Polo Polo, quien defendió a Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial al que está apoyando de cara a las próximas elecciones.

“Los mismos que critican a Abelardo de la Espriella por usar una cabina blindada en sus discursos, son los mismos que decían que los tiros que le pegaron a Miguel Uribe en la cabeza eran un montaje. ¡Miserables! Prefiero que a mi candidato le digan fantoche, pero que esté vivo, a tenerlo muerto y que el país se quede sin opciones de derrotar a la izquierda", puntualizó Polo Polo en su cuenta oficial en la red social X.