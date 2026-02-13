Vicky no desaprovechó el ‘papayazo’ y pidió no votar por Cepeda tras suspensión del decreto del salario mínimo

En la mañana de este viernes 13 de febrero, más de dos millones de colombianos que devengan el salario mínimo quedaron en vilo tras el anuncio del Consejo de Estado que decidió suspender de forma provisional el decreto del incremento de SMMV del 23,7% expedido por el Gobierno Petro. Ante esta situación, varias figuras políticas salieron al ruedo para mostrar su inconformismo, dentro de ellas la precandidata a la Presidencia Vicky Dávila.

“Se trata de una medida provisional que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto, asunto que será resuelto en la sentencia. El Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional expedir y publicar, dentro de los 8 días calendario siguientes a la notificación de la providencia, un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso”, explicó el Consejo de Estado en un comunicado.

Así mismo, la alta corte explicó que el efecto de esta suspensión provisional no será inmediato, sino diferido. Según señaló en su decisión, esta se hará “efectiva únicamente a partir de la fecha en que se publique el decreto de que trata el numeral anterior, mediante el cual se determine la cifra transitoria. Durante el lapso comprendido entre la notificación de esta providencia y la fecha de publicación del referido acto administrativo, el valor del salario mínimo para la vigencia 2026 seguirá correspondiendo al establecido en el Decreto 1469 de 2025″.

Por medio de su cuenta de ‘X’, la exdirectora de la Revista Semana expresó: “A los trabajadores hay que cumplirles ese aumento del 23,7%, yo como presidente doy esa garantía, pero también por su empresa y vamos a trabajar por reducir impuestos y dar incentivos a las empresas porque no las podemos dejar quebrar. Hoy están desesperadas y en crisis las empresas medianas, pequeñas y las micros; y la culpa es del Gobierno Petro que es chambón”.

“A los trabajadores no les pueden hacer conejo, yo estoy con ellos; esta es la consecuencia del Gobierno Petro para ganarse las elecciones y darle la presidencia a Cepeda, su heredero. No dejemos que se nos incendie el país. Y a los empresarios, paguen la quincena, estoy segura de que vamos a encontrar un camino”, añadió.