Tras la decisión del Consejo de Estado, ¿desde cuándo queda suspendido el aumento del salario mínimo?

El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto que fijaba un aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026, una decisión que frena temporalmente la aplicación de la medida expedida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La determinación fue comunicada este 13 de febrero a través de un pronunciamiento oficial de la alta corte.

Lea también: Vicky Dávila felicitó a la gobernadora del Tolima por abandonar evento del presidente: “mandó al carajo a Petro”

Según lo informado, la suspensión tiene carácter preventivo y no representa una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto. Es decir, el análisis de fondo sobre si la norma se ajusta o no a la ley será resuelto posteriormente en la sentencia del proceso que sigue en curso.

En el mismo comunicado, el Consejo de Estado también ordenó al Gobierno Nacional expedir un decreto transitorio que establezca el porcentaje de incremento del salario mínimo para 2026 y el valor correspondiente. Esta normativa deberá ser emitida y publicada en un plazo máximo de ocho días calendario después de la notificación oficial de la providencia.

La corporación precisó que la medida es provisional y busca evitar efectos mientras se toma una decisión definitiva. Por ello, el nuevo decreto que expida el Ejecutivo regirá de manera temporal hasta que exista un fallo de fondo sobre el acto administrativo inicialmente demandado.

¿Desde cuándo queda suspendida el alza el del salario mínimo?

En términos prácticos, esto significa que, mientras el Gobierno no publique un nuevo decreto que defina el ajuste, el salario mínimo queda en la situación previa, es decir, sin aplicarse el aumento del 23 % que había sido anunciado. De esta manera, el país entra en un periodo transitorio en el que se mantienen las condiciones actuales del salario mínimo, a la espera de que se expida la nueva regulación y de que la justicia emita una decisión definitiva sobre la validez del incremento.

“efectiva únicamente a partir de la fecha en que se publique el decreto de que trata el numeral anterior mediante el cual se determine la cifra transitoria. Durante el lapso comprendido entre la notificación de esta providencia y la fecha de publicación del referido acto administrativo, el valor del salario mínimo para la vigencia 2026 seguirá correspondiendo al establecido en el Decreto 1469 de 2025″.