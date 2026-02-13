“Me cayó como un balde de agua helada”: Benedetti sobre la suspensión del salario mínimo por parte del Consejo de Estado

Luego de conocerse la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto del salario mínimo de 2026, el ministro del Interior Armando Benedetti, habló para Blu Radio y reaccionó a la decisión del alto tribunal lamentando un nuevo golpe al Gobierno Nacional.

Precisamente, el funcionario aseguró que la medida del Consejo de Estado lo tomó por sorpresa, aunque esperaba que esa decisión se ratificara en las próximas horas.

“Cuando estaba esperando para que me dieran turno para hablar me cayó como un balde de agua helada. Me sorprende porque uno siempre cree que no puede pasar pero pasó. Ya me habían​ dicho que podía salir pero creí que era una decisión de horas", declaró Benedetti para Blu Radio.

Igualmente el ministro agregó que no había dialogado con el presidente Petro para tener un plan B.

“Me quedé corto en decir, que nunca hablé con el presidente cuál será será el Plan B o cómo​ va reaccionar el gobierno. Yo lo que puedo decir es que va en contra de la Constitución porque se señala que hay que buscar un salario vital, porque se hizo con base en que la canasta familiar vale más o menos 3 millones quinientos", agregó el funcionario.

En ese sentido, Benedetti dejó entrever su preocupación debido a que podría darse un vacío normativo, ya que varias empresas habían realizado pagos de este salario en el mes de enero.

“Hay personas que ya han recibido su sueldo y es un derecho adquirido. Yo no entendería cómo ya un derecho adquirido se puede echar para atrás”, expresó.

Incluso Benedetti fue consultado por Néstor Morales, de si la decisión del Consejo de Estado serviría ​como arma de los candidatos para sacarle provecho.

“No está equivocado para nada. Si yo fuera candidato, saldría a decir: ¿Usted quiere de verdad salario mínimo? Tiene que votar por mí”.

Hasta el momento se conoce que la alta corte le pidió al Gobierno Nacional expedir un decreto transitorio para ajustar el salario mínimo de los colombianos. Esta nueva normativa debe quedar en firme en máximo ocho días.