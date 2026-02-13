MinTrabajo afirma que no ha sido notificado por caída del Salario Mínimo: “Esta no es una mala noticia para el Gobierno, lo es para los trabajadores”

Una nueva polémica rodea al Gobierno del presidente Gustavo Petro tras el anuncio del incremento del salario mínimo legal vigente para 2026. La decisión de fijar un aumento del 23% por medio de decreto —luego de que no se lograra un acuerdo formal entre empresarios y centrales obreras en la mesa de concertación— generó fuertes reacciones desde distintos sectores económicos y gremiales del país.

A la controversia se suma ahora la determinación del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto, lo que deja en un escenario de incertidumbre el valor que regiría como salario mínimo durante el próximo año. La medida judicial abre un compás de espera mientras se resuelve de fondo la legalidad del acto administrativo expedido por el Ejecutivo.

Frente a este panorama, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró en entrevista con Blu Radio que el Gobierno aún no ha sido notificado oficialmente sobre la decisión del alto tribunal. “Aquí las sentencias judiciales se conocen por los medios de comunicación y luego por los canales oficiales. Nadie en el Gobierno ha sido notificado sobre la decisión del Consejo de Estado”, agregó MinTrabajo.

El funcionario calificó la noticia como negativa, al considerar que la suspensión impacta a “millones y millones de personas” que devengan el salario mínimo en Colombia.

“La decisión es jugar con los sueños y los ingresos de la gente”: MinTrabajo

Durante su intervención Antonio Sanguino fue enfático en la postura que tiene el Gobierno frente al fallo calificándola de irresponsable y a eso le sumó que con esto, lo que se hace “es jugar con los sueños y los ingresos de la gente”.

MinTrabajo también reveló que una vez notificados oficialmente, interpondrán acciones jurídicas para proteger el salario vital de los trabajadores. “Vamos a defender como gato boca arriba el Salario Vital de los Trabajadores”, afirmó.

