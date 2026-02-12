“El alza de la tasa de interés baja la compra de vivienda y sube arriendos”: Petro al Banco de la República

Petro le volvió a pedir al Banco de la República, que baje la tasa de interés.

En su cuenta de la red social “X” (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro recalcó este jueves que la reducción en la tasa de interés, por parte del Banco de la República, jalonaría al sector inmobiliario, mediante la compra de casas y apartamentos nuevos. Asimismo, indicó que un alza en la tasa reduce las opciones de comprar vivienda, pero además dispara el costo de los arriendos.

Lea también: Exesposa de Gustavo Petro expuso las humillaciones recibidas de Verónica Alcocer, “Nos ha hecho mucho daño”

​“Al bajar la tasa de intervención del Banrepública aumentará la compra de bienes inmuebles a crédito, entre ellas las casas y apartamentos nuevos. Si sigue subiendo el BanRepública la tasa de interés, como hace el escorpión, se muerde la cola y hace subir los precios y bajar la inversión real”, escribió el mandatario.

El presidente Petro se refirió al tema en respuesta a una publicación del portal Valora Analitik, en la cual se revela un informe de Fedesarrollo sobre la supuesta caída de la intención de comprar vivienda en el país.

Con base en esto, el jefe de Estado fue enfático al escribir en su mensaje que “bajar las tasas de intervención del Banco (de la República) es lo más acertado que puede hacer Colombia para crecer con más equidad, producción y trabajo”.

“El alza de la tasa de interés baja la compra de vivienda y sube arriendos”, agregó.

No obstante, indicó que el gremio de los constructores de vivienda en la oposición no se da cuenta de esta realidad y no apoya al Gobierno en su llamado al emisor a que reduzca las tasas de interés.

“La mayoría de la junta directiva del Banco de la República está equivocada y (Colombia) es el único país de América que eleva tasa de interés cuando caen en el mundo. Por eso Colombia desacelera su reducción inflacionaria a diferencia del resto de la OCDE -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-”, manifestó el mandatario.

​Junta del B​anco de la República comete un error: Petro

En la misma línea, dijo que “la junta del BanRepública comete un error mayúsculo” y añadió: “Pueda ser que el próximo gobierno no caiga en manos vampirescas y logré corregir el rumbo del Banco hacia una economía mucho más sana”.

Asimismo, el presidente se refirió a un informe del Banco JP Morgan Colombia, que destaca la decisión del Gobierno de aumentar en 23,7 % el salario vital.

“El Banco JP Morgan en su propio estudio, a diferencia de los estudios algo malos que se hacen en BanRepública, demuestra que aún con el salario vital Colombia tiene una senda sólida de crecimiento de la ocupación laboral, fuente de la riqueza de una nación”, resaltó en X.

En el mismo mensaje, el mandatario resaltó: “El mismo JP Morgan destruye la cantaleta diaria de seudoexpertos y periodistas que no saben de economía en televisión”.