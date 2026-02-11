El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, activó ‘alerta máxima’ y reforzó inteligencia internacional para proteger al presidente Petro

Ante la gravedad de las revelaciones hechas por el presidente Gustavo Petro sobre un presunto plan para plantar drogas en su esquema de seguridad y un intento de ataque a su helicóptero, el Ministerio de Defensa emitió una orden perentoria a la cúpula militar y policial, la cual es activar todos los protocolos de inteligencia y contrainteligencia en colaboración directa con la Interpol.

(También puede leer: Bogotá bajo el agua: granizada colapsó la capital y videos mostraron carros atrapados)

La instrucción busca blindar al jefe de Estado luego de sus declaraciones en Montería, donde expuso fallas críticas de seguridad que involucran a exmiembros de la Fuerza Pública y riesgos inminentes contra su vida y la de su familia.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, este miércoles emitió una orden a la cúpula militar y policial, la directriz califica la seguridad del Jefe de Estado como un “asunto de Estado” y una responsabilidad que no admite fallas por parte de la institucionalidad.

Ante la recepción de información sensible sobre posibles riesgos contra el mandatario, Sánchez ordenó activar los protocolos de cooperación internacional. Según confirmó el alto funcionario, se ha establecido una articulación directa con Interpol y agencias aliadas para “anticipar, identificar y neutralizar cualquier amenaza que pueda existir en contra del Presidente de los colombianos” mencionó el ministro de defensa vía X. La estrategia busca cerrar el cerco mediante el cruce de información transnacional en tiempo real.

Estrategia de choque: Junta de Inteligencia Conjunta

La respuesta institucional no se limitará a la protección física. El Ministerio de Defensa convocó una Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), instancia en la que se evaluará toda la información recopilada en los próximos días. En este comité de alto nivel se tomarán las decisiones operativas necesarias para desarticular los planes en contra de la democracia.

“Nada puede ni debe ocurrirle al Presidente de la República”, dejo Sánchez al anunciar que todo el material probatorio será remitido a la Fiscalía General de la Nación. El objetivo es que el ente investigador identifique y lleve ante los jueces a los autores intelectuales y materiales de estas intimidaciones.