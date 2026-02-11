Se conoce la identidad del otro policía vinculado al supuesto montaje de drogas contra Petro en reunión con Trump

Gustavo Petro en la conmemoración de los 94 años de la Casa Militar.

La información dada por el presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros, sobre un presunto plan de querer vincularlo a tráfico de drogas en la reunión con Donald Trump en Estados Unidos, ha sorprendido a la opinión pública debido a que afirmó que ese supuesto complot, estaba liderado por un general de la policía.

Lea también: ¿Quién es el general de la Policía Edwin Urrego que Petro ordenó retirar por intentar poner drogas su vehículo? estuvo en implicado en caso contra Benedetti

Precisamente, en las últimas horas salió​ a la luz el nombre de ese oficial, que según el mismo Petro, lo retiró de la institución luego de que fuera informado por organismos de inteligencia. El nombre del general en cuestión​ es Edwin Urrego, un policía que ha tenido importantes cargos a lo largo de su carrera.

Urrego en entrevista para Blu Radio aseguró que era una “locura” en lo que lo estaban incriminando, expresando que no tuvo cercanía con el vehículo presidencial.

Además el que fuera comandante de la Policía en Cali, explicó que quienes tienen contacto con el esquema de seguridad del presidente, es la Casa Militar.

Incluso, el alto oficial aseguró que de ser necesario, se sometería a pruebas de polígrafo para esclarecer lo que se le acusa.

Nombre del otro policía vinculado al montaje contra Petro

Todo parece indicar que el supuesto complot contra Petro de introducir alucinógenos en el vehículo que iba hacia la reunión con Trump, no estaba involucrado solo Edwin Urrego, pues habría un segundo oficial.

De acuerdo a información que obtuvo El Tiempo, se trataría del uniformado Óscar Miguel Moreno Arroyave, jefe del área administrativa de la Policía Metropolitana de Barranquilla (e.) y comandante del Distrito Uno de la Policía de Riomar en esa ciudad.

La información de este nuevo policía habría salido de un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia.