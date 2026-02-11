“Señor Sarmiento, váyase a la sexta porra”: Petro le propuso a Trump importar gas y acabar con el “monopolio”

El presidente Gustavo Petro criticó a Sarmiento Angulo por el "monopolio" del gas y le propuso a Trump importar.

En el consejo de ministros encabezado por el presidente Gustavo Petro en la tarde del martes 10 de febrero, dejó varias declaraciones llamativas y polémicas. Y es que además de referirse a toda la crisis que hay en el Caribe, puntualmente en Córdoba por cuenta de las inundacines, el mandatario se refirió a distintas problemática del país.

Petro tocó el tema del gas en Colombia y según él, el “monopolio” que hay por cuenta del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo. En plena transmisión en vivo y en frente de todos sus ministros, el jefe de Estado expresó que le hizo la invitación a Donald Trump de que importara este hidrocarburo.

“¿Qué le dije a Trump? Ayúdeme a importar. Le pongo el tubo para que usted le exporte al mundo porque los gringos no necesitan gas. Y ese gas que queman al otro lado de la frontera en Venezuela, se use porque mitiga un poco el impacto de CO2, que llegue aquí y desplomamos todos esos precios", expresó el mandatario.

Seguido, Petro le lanzó un fuerte comentario al empresario Sarmiento Angulo.

“Entra el gas de Venezuela en vez de quemarse allá en el occidente y llega al mercado nacional, se exporta y se acabó el monopolio. Señor Sarmiento, váyase a la sexta porra si no fue capaz de colaborar con el pueblo de Colombia”, aseveró Petro quien continuó arremetiendo contra el magnate.

“Hacer un monopolio de gas licuado para ganar él, pero ¿Qué va a ganar? ¿A quién le va a dejar la plata? Él sabe cuál es el problema de su familia y yo le respeto eso y he hablado con él, pero eso no se hace con el país. Uno se va a morir que lo recuerden bien, que fue rico pero que fue benefactor, que ayudó. No puede ordeñar a Colombia", concluyó Petro.