“Estamos ante un delito”: Petro filtró foto del magistrado del CNE que votó en contra de Cepeda posando junto a Abelardo

Luego de conocerse la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de negar la posibilidad de que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, pudiera participar en la consulta presidencial de marzo, el mandatario Gustavo Petro rechazó la resolución.

El jefe de Estado se refirió precisamente al conjuez que inclinó la decisión, se trata de Hollman Ibáñez, quien reemplazó al magistrado Gustavo Martín Coral quien renunció a la votación.

Y es que desde varios sectores políticos, han señalado que Ibáñez debía estar impedido ya que se comprobó que el abogado trabajó para el bufet de Abelardo de la Espriella, hoy el contendiente más cercano a Iván Cepeda en la lucha por la presidencia.

Al respecto, el mismo Petro publicó una foto de Hollman Ibáñez posando junto a de la Espriella. El presidente escribió un fuerte mensaje.

“Está persona que ven en la foto, fungió de juez y negó el derecho a elegir y ser elegido de un ciudadano de Colombia que es el rival electoral de su íntimo amigo. Estamos ante un delito. El de no haberse impedido y fungir como juez administrativo“, expresó el mandatario.

Igualmente anunció que llevará el caso ante OEA y la Unión Europea, donde explica lo que ha hecho el CNE con su partido político.

“Este conjuez nunca debió ser conjuez, pero hay un hecho peor: el CNE no ha decidido que Colombia Humana se fusione con el Pacto, por lo cual aplica la norma de coalición de minorías a lo que es un partido, el mayor de Colombia, y por ahí impide la inscripción de listas de ese partido donde obtuvo mayorías hace cuatro años. Es grave el golpe a la democracia colombiana, la dictadura que buscan viene es de la corrupción y las mafias”, aseguró Petro.