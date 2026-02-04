“No le gustará la noticia a Petro ni a Cepeda”: Cabal celebró la decisión de los magistrados de negarle la participación en la consulta

María Fernanda Cabal, senadora y aspirante a la presidencia de la República, publicó un mensaje a través de sus redes sociales con el que celebró la decisión de los magistrados del CNE de negarle la participación en la consulta a Iván Cepeda.

Este miércoles, 4 de febrero, el Conejo Nacional Electoral (CNE) tomó una decisión respecto a la participación del candidato presidencial del Pacto Histórico en la consulta ‘Frente por la Vida’ que se va a llevar a cabo en el mes de marzo.

María Fernanda Cabal celebró la decisión del CNE contra Iván Cepeda

El organismo electoral de acuerdo a la votación de los magistrados, le negó la posibilidad al senador y candidato presidencial de participar en la consulta interpartidista.

Al final la votación fue de 6 a 4, lo que fue suficiente para impedir que Iván Cepeda se mida nuevamente en las urnas durante la consulta.

Cabe recordar que días antes, el CNE estuvo en medio de la polémica, luego de que se revelara que uno de los magistrados que votaría, el abogado Alejandro Sánchez, estaba impedido de participar en la votación ya que años atrás había fungido como defensor del expresidente Álvaro Uribe.

Por lo anterior, Sánchez presentó su nulidad y fue así como otros conjueces hicieron parte de la decisión. Incluso, el comentado Hollman Ibáñez también recibió críticas por parte de sectores del petrismo, ya que se mencionó que trabajó para el bufet de abogados de Abelardo de la Espriella, uno de los contendores de Iván Cepeda en las próximas elecciones.

“No le gustará la noticia a Petro ni a Cepeda, pero la Ley es clara. No le está permitido participar en más de una consulta interpartidista al heredero de Petro. Felicitaciones a los magistrados y conjueces que hicieron respetar la Ley de la arbitrariedad de la extrema izquierda“, escribió la senadora a través de su cuenta de X, antes Twitter.