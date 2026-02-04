Oficial: el CNE tomó finalmente la decisión sobre la participación o no de Iván Cepeda en la consulta de marzo

Finalmente el Conejo Nacional Electoral (CNE) tomó una decisión respecto a si el candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda, podía participar en la consulta 'Frente por la Vida’ que se va a llevar a cabo en el mes de marzo.

De esta manera, el organismo electoral de acuerdo a la votación de los magistrados, le negó la posibilidad al senador de la República, de participar en la consulta interpartidista.

Al final la votación fue 6-4, suficiente para impedir que Cepeda pudiera medirse nuevamente en las urnas. Quien declinó la balanza fue el conjuez Hollman Ibáñez.

Es importante señalar, que antes de esta decisión, el CNE estuvo en medio de la polémica, luego de que se revelara que uno de los magistrados que votaría, el abogado Alejandro Sánchez, estaba impedido de participar en la votación ya que años atrás había fungido como defensor del expresidente Álvaro Uribe.

De esta manera, Sánchez presentó su nulidad y fue así como otros conjueces hicieron parte de la decisión. Incluso, el mencionado Hollman Ibáñez también recibió críticas por parte de sectores delcon petrismo, ya que se mencionó que trabajó para el bufet de abogados de Abelardo de la Espriella, uno de los contendores de Iván Cepeda.

Decisión de Iván Cepeda

Antes de que se tomara la decisión, el candidato Iván Cepeda expresó que en dado caso que el CNE le negara la posibilidad de ir a consulta en marzo, no tomará cartas en el asunto desde el punto legal, e irá directamente a primera vuelta.

Ya había señalado el senador que varios sectores no querían que se midiera en la consulta.

“Están en curso múltiples estrategias. Una de ellas es intentar vetar mi participación en la consulta del 8 de marzo. Otra, intentar impugnar nuestras listas a Cámara de Representantes utilizando métodos que son claramente maniobras tramposas y eso lo saben nuestros adversarios. Pero nosotros respondemos con serenidad. No nos van a intimidar”.