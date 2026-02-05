“¡Qué cochinos son!”: Gustavo Bolívar se despachó por la decisión del CNE de no permitir la participación de Iván Cepeda en la consulta

El exsenador y dirigente del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, lanzó duras críticas contra sectores políticos y jurídicos por la decisión del CNE con la que salió Iván Cepeda de la consulta, una decisión que, según afirmó, habría estado marcada por intereses electorales y financieros.

“Hasta que sacaron a Iván Cepeda de la consulta. ¿Cómo es de sucia la política en Colombia? ¡Qué cochinos son!”, expresó Bolívar.

Bolívar aseguró que la decisión fue tomada por un abogado que, según dijo, perteneció al bufete de Abelardo de la Espriella. “Ni siquiera tuvo la decencia de haberse declarado impedido, pero ellos no saben de ética, eso lo dice su jefe”, afirmó.

Bolívar sostuvo que la exclusión de Cepeda no respondió a una falta de respaldo electoral, sino a una estrategia para afectar al Pacto Histórico en dos frentes. “Ellos no lo sacaron porque pensaran que Cepeda no iba a ganar. Solo iba a ganar Cepeda”, aseguró.

De acuerdo con Bolívar, el primer objetivo habría sido debilitar la votación al Congreso, ya que la consulta coincidía con las elecciones legislativas. “El mismo 8 de marzo la gente en combo iba a votar por Cepeda y por los candidatos del Pacto Histórico al Senado y a la Cámara. Eso era un objetivo y lo lograron”, señaló.

El segundo efecto, según Bolívar, fue el desfinanciamiento de la campaña. “Con los votos que hubiera sacado en esa consulta, por reposición, hubiera tenido una cajita para empezar la primera vuelta. También nos privaron de eso (...) Ellos tienen plata, son multimillonarios, no se sabe cómo la han conseguido”, dijo.

Defendió la financiación del Estado de las campañas políticas. “Yo mismo pasé varios proyectos de ley para que la financiación de las campañas se haga 100% por parte del Estado, para impedir que sigan entrando dineros del narcotráfico, de contratistas y de contrabandistas”, explicó.

Finalmente, Bolívar hizo un llamado “no podemos volver a sufrir otros cuatro años estando en minorías (...) A Petro le hicieron cosas peores, hasta intentaron matarlo y ahí está, fue presidente. Vamos a lograrlo nuevamente con Iván Cepeda”.