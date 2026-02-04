Noticias

“Quitaré subsidios al diésel y el carbón”: Petro hizo el anuncio y dijo los vehículos que tendrán la excepción

El presidente Gustavo Petro anunció que quitará los subsidios al diésel y el carbón.

Gustavo Petro propone que, por poder constituyente, el Banco de la República vuelva a comprar el oro de Colombia
Gustavo Petro anunció que le quitará los subsidios al diésel y al carbón Gustavo Petro, presidente de Colombia. (Foto: César Carrión - Presidencia)
Por Ariadne Agamez Lombana

El presidente Gustavo Petro anunció a través de un mensaje en sus redes sociales que quitará los subsidios al diésel y el carbón. Además, especificó que los únicos vehículos que tendrán excepción son los de carga.

El mandatario reveló detalles de las exportaciones y aseguró que Colombia será potencia exportadora de vehículos eléctricos.

Petro confirmó que eliminará los subsidios al diésel y al carbón

“Crecimos las exportaciones en lo que nos interesa, sube la exportación de automóviles, creo que Colombia será potencia exportadora se vehículos eléctricos. Le solicito a a industriales y agricultura dejar de usar el carbón y el diésel, pásense a la energía solar, por favor Quitaré subsidios al diésel y el carbón, excepto para transporte de carga”, escribió el presidente a través de sus redes sociales.

NOTICIA EN DESARROLLO...

