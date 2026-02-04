“Quitaré subsidios al diésel y el carbón”: Petro hizo el anuncio y dijo los vehículos que tendrán la excepción

Gustavo Petro anunció que le quitará los subsidios al diésel y al carbón

El presidente Gustavo Petro anunció a través de un mensaje en sus redes sociales que quitará los subsidios al diésel y el carbón. Además, especificó que los únicos vehículos que tendrán excepción son los de carga.

El mandatario reveló detalles de las exportaciones y aseguró que Colombia será potencia exportadora de vehículos eléctricos.

“Crecimos las exportaciones en lo que nos interesa, sube la exportación de automóviles, creo que Colombia será potencia exportadora se vehículos eléctricos. Le solicito a a industriales y agricultura dejar de usar el carbón y el diésel, pásense a la energía solar, por favor Quitaré subsidios al diésel y el carbón, excepto para transporte de carga”, escribió el presidente a través de sus redes sociales.

