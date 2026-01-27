“Tienen que devolverlo”: A tan solo días de la reunión, Petro le pide a Trump regresar a Maduro a Venezuela

El presidente Gustavo Petro durante el evento de reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, se refirió nuevamente a la coyuntura internacional de los conflictos geopolíticos, más precisamente a la situación en Palestina y Venezuela.

El mandatario tan solo ad portas de su reunión con el presidente Donald Trump, tuvo fuertes palabras hacia él donde lo comparó con Nicolás Maduro y pidió que lo devolvieran para que fuera juzgado en Venezuela.

“Que es la humanidad hermana y se lo diré. La hermandad humana supera a la ONU de estados no de pueblos, incapaces ya de resolver un genocidio, porque Naciones Unidas se acaba porque no fue capaz de parar el genocidio en Gaza. La manera de superar eso no es con el misil sobre los pobres”, dijo en una primera oportunidad Petro, quien agregó.

“Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar, eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen porque creen en el petróleo como Uribe. Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano no estadounidense. ¿Y por qué? Porque la civilización americana es diferente a la civilización anglosajona europea".

Estas declaraciones llamaron la atención ya que a tan a seis días, Petro viajará a Estados Unidos y se reunirá en la Casa Blanca con Trump, con el objetivo de superar la tensa relación que han mantenido desde hace un año.

Incluso los últimos días y semanas el jefe de Estado colombiano poco o nada se había referido a su homólogo​. Estas declaraciones, Petro las dio ante el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, los ministros de Culturas y de Salud, Yannai Kadamani y Guillermo Alfonso Jaramillo.