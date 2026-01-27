“Toca andar con cuchillo”: saliente funcionaria de la Presidencia reveló roces en la Casa de Nariño

No es un secreto que en el Gobierno Nacional se han presentado roces entre altos funcionarios. Pues bien, en las últimas horas se conoció que hubo varios despidos en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y una de sus funcionarias reveló el complejo ambiente laboral que se vive en la Casa de Nariño.

Una de las personas despedidas fue la jefe de prensa del Dapre, Carolina Calderón, quien dio su versión sobre lo ocurrido. Entre otras cosas, señaló que fue una acción de “sevicia” y calificó lo despidos como “una real canallada”. De hecho, señaló que no hubo una razón clara para desvincularlos de sus cargos.

En entrevista con la emisora Blu Radio, Calderón recordó que el pasado 9 de enero el presidente les dio una directriz a los ministros y las cabezas de las principales entidades del Gobierno Nacional. “Él lo utilizó textualmente, da la orden de que no se eche a nadie, que no se hizo durante los tres años anteriores. Incluso lo dijo: ‘si hay uribistas, no es el momento de sacarlos. No vamos a hacer una masacre laboral’”, advirtió Calderón.

Además, contó que poco después Angie Rodríguez salió del Dapre. El dato es clave, pues Calderón reconoció que Angie Rodríguez fue quien la llevó a trabajar con ella al Dapre. No obstante, para Calderón el hecho de que la hubieran despedido a ella y a otros funcionarios fue contradictorio con las directrices que había entregado el presidente Petro.

Adicionalmente, recordó el caso de una funcionaria llamada Luz Dary, quien llevaba 25 años trabajando en la Presidencia y también fue despedida, pese a que le faltaba poco tiempo para pensionarse.

“Me obligan a entutelar”

Entre tanto, Calderón advirtió que es parte del sindicato del Dapre y que este se conformó hace unos días ante el riesgo que corrían algunos funcionarios. “Me obligan a entutelar”, advirtió la saliente jefe de prensa del Dapre.

Cuando el periodista Néstor Morales, director de Mañanas Blu, le preguntó por qué se sindicalizó si llevaba unos meses trabajando en el Dapre, Calderón contestó: “Como usted o Ricardo lo dijeron el lunes, hay que andar con cuchillo en Palacio, lamentablemente. Con muchísimo cuidado. Néstor, a mí el jefe de Despacho me dijo mirándome que no me iban a sacar y ayer me enviaron una comunicación diciéndome que me iba, sin motivo alguno”, concluyó Calderón.

Los comentarios de la saliente funcionaria del Dapre pronto generaron una ola de reacciones en la opinión pública. “Pasamos de tener Casa de Nariño a Casa Estudio. La política como espectáculo deprimente”, advirtió la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.