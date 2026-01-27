Continúa la tensión: Ecuador aumentó 900% el costo del transporte del crudo colombiano por su oleoducto

En las últimas horas se dio a conocer que el gobierno ecuatoriano tomó la decisión de incrementar un 900%, la tarifa de transporte del crudo colombiano que pasa por su oleoducto. Esto en medio de las tensiones comerciales que mantienen ambos países, por los aranceles que se impusieron la semana pasada y la suspensión ​de la venta de energía por parte de Colombia.

La ministra de Ambiente de Ecuador, Inés Manzano, ya había declarado el pasado jueves 22 de enero, que su país​ subiría el transporte de petróleo colombiano, en “reciprocidad” a la decisión de la energía.

“Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética.La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”, dijo la funcionaria del presidente Daniel Noboa.

De esta manera, el precio subió de tres a treinta dólares por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote). En entrevista radial, Manzano especificó que el petróleo afectado sería el de Ecopetrol, la compañía más grande e importante de Colombia.

Respecto al ducto OCP, por allí pasa el crudo de empresas privadas, por lo que la ministra no detalló si también aplicará la tarifa.

“Ellos no tienen el crudo porque ese sector de Colombia es un sector donde hay actividades ilícitas, donde ellos han tenido ‘N’ cantidad de atentados y, obviamente, lo que hacíamos nosotros era apoyarlos para que ellos saquen su crudo y, obviamente, llegaba hasta el puerto de Esmeraldas”, dijo Inés Manzano para el medio local.

Ministro Edwiin Palma rechazó la medida

El ministro de Minas y Energía Edwin Palma, se mostró en contravía de la decisión de su par ecuatoriana, asegurando que no se trataba ya de una lucha conjunta contra el narcotráfico.

"El gobierno ecuatoriano habla de la necesidad de luchar contra el narcotráfico, pues bien, hablemos de eso, que también es nuestro interés y lo hemos demostrado con datos y hechos. Pero ya no estamos hablando de eso, están enrareciendo el ambiente político en la región con una nueva excusa. Ahora elevan unilateral y arbitrariamente el precio del transporte de crudo por uno de sus oleoductos violando, nuevamente, compromisos previamente adquiridos, como el acuerdo del 13 de febrero de 2011. Afectando principalmente a pequeños productores de crudo“, declaró el funcionario del presidente Petro.

El jefe de cartera le hizo una invitación al gremio pretolero ante la situación que los puede perjudicar.

“Convoco a los gremios petroleros afectados a que seamos creativos y antes de pensar como está pensando el gobierno ecuatoriano, en la retaliación contra nuestro pueblo, pensemos en cómo hacemos para hacer de esta situación, una oportunidad para seguir transportando y exportando ese crudo en medio de otras condiciones logísticas en beneficio de nuestro país”, expresó.

Palma aseguró que estuvieron a punto de negociar con Ecuador, pero prefieron nuevamente “agredir”.

“Propusimos diálogo, pero nos responden con agresiones. Basadas en excusas. Estábamos a punto de iniciar conversaciones y las cancelaron para volver a agredir. Confiamos en que la diplomacia y el diálogo franco sirvan para retornar a la normalidad en beneficio de nuestros pueblos.Buscan el fracaso de la hermandad de dos pueblos. Buscan el fracaso del multilateralismo. Buscan el fracaso de nuestro gobierno. Pero no pasarán”, conluyó el ministro.