“El pueblo de Colombia ha cambiado, sabe lo que quiere”: Petro celebra su imagen positiva y lanza indirecta a Cepeda

Según los resultados del Termómetro de Opinión del Centro Nacional de Consultoría (CNC), publicados en la edición de este domingo de la revista Cambio, el presidente Gustavo Petro entra en la recta final de su mandato con una valoración positiva cercana a la mitad de la población colombiana.

Ante la pregunta: ¿Usted tiene una imagen positiva del presidente Gustavo Petro?, las respuestas de los encuestados fueron: imagen positiva, 48,8 por ciento; imagen negativa, 42,1 por ciento, y no sabe no responde, 9,1 por ciento.

Lea también: “No hay riesgos para generar energía eléctrica en Colombia”: presidente Petro

Al respecto, el mandatario tuvo palabras refiriéndose en una primera oportunidad, a las reelecciones de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

“Al principio Uribe cambio la constitución para hacerse reelegir y luego Santos la cambio después, para permitir reelegirse e impedirlo para todos los demás.Solo se permitió reelegir a Uribe y Santos; Pero aquí se expresa de nuevo, que la mayoría es otra, y que Colombia desea progresar y permitir el progreso a todos y todas”, expresó Petro en “X” (antes Twitter).

El jefe de Estado aseguró que el país quiere continuar con la línea del cambio y sus reformas, enviando un mensaje implícito de apoyo al candidato Iván Cepeda.

“El pueblo de Colombia ha cambiado, sabe lo que quiere y está dispuesto a qué Colombia siga su transformación profundamente democrática bajo la guía libertaria y democrática de la espada del Libertador Mal que instituciones constituidas se opongan a lo que el pueblo quiere. desobedecer al pueblo no es democracia, ni contrapesos democráticos, es simple obstrucción irracional y antidemocrática a los deseos de justicia y progreso de una nación”, detalló el mandatario.

Petro le respondió a Mario Hernández

“Siempre los grandes capitales han pensado que pagar impuestos es un asalto. Asalto es impedir que al trabajador no le alcance el sueldo para pagar la canasta mínima familiar para vivir”.

​​Así lo manifestó este domingo el presidente Gustavo Petro en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que se refirió a una declaración del empresario Mario Hernández recogida por el revista Semana,quien consideró que “el impuesto del 5% al patrimonio es un asalto”.

El presidente expresó, en este sentido, que“un verdadero atentado contra la vida de las y los colombianos lo fraguan quienes, en lugares cerrados, tratan de acabar con el salario vital”.