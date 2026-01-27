Presidente Petro recibirá visa para reunirse con Trump en la Casa Blanca: ¿Será permanente?

Después de varias gestiones diplomáticas, el gobierno de Estados Unidos le otorgó al presidente Gustavo Petro una visa de carácter temporal especial para asistir a su reunión con Donald Trump el 3 de febrero en la Casa Blanca. El permiso durará solo durante su estadía en ese país y contemplar las garantías propias de un jefe de Estado, como la inmunidad diplomática.

¿Sale de la lista Clinton?

Está autorización se da tras varios episodios de tensiones diplomáticas entre ambos países, lo que llevó a la eliminación de la visa de Petro y varias personas de su gabinete, y la inclusión del mandatario y su círculo cercano en la lista Clinton.

Pese a que ahora puede ir unos días al país norteamericano, sigue sin contar con una visa regular y permanece en la polémica lista hasta que el gobierno de Trump decida lo contrario.

Canciller también recibe la visa

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, también recibirá la visa especial, después de haber renunciado a la suya de forma irrevocable en solidaridad con el retiro de la de Petro. Ella hará parte del grupo de funcionarios que acompañará al presidente en su visita a Washington D. C., junto con otros nombres que aún no se han dado a conocer y asistirán con Perro al encuentro con Trump y a otros posibles eventos en EE. UU.

Además, durante esos días, el esquema de seguridad del presidente estará a cargo del Servicio Secreto de Estados Unidos, como es usual con las visitas oficiales de jefes de Estado extranjeros. Igualmente, habrá acompañamiento del equipo de seguridad colombiano.