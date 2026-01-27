Padre de Laura Moreno en la lupa de la Fiscalía: su empresa es señalada presuntamente de lavado de activos

Padre de Laura Moreno, Jorge Moreno, es investigado por presuntamente lavado de activos de una de sus empresas.

La Fiscalía General de la Nación viene realizando una serie de investigaciones a unas empresas que están involucradas en un entramado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por medio de la generación ​de facturas falsas. Precisamente uno de los hombres que está bajo la lupa de las autoridades, es Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, la mujer vinculada al caso Colmenares.

Lea también: Caso Lucas Villa: absuelven a hermanos acusados de asesinar al líder estudiantil durante el paro nacional de 2021

Lo que se ha podido conocer de acuerdo al medio de comunicación Cambio, es que el hombre a través de compañía emitió facturas falsas dejando una deuda con la Dian que data de más de 100.000 millones de pesos.

La revista citada anteriormente señaló que Moreno haría parte de un red delincuencial, liderada por Olga Lucía Díaz Guzmán, conocida como alias La Patrona.

Esta mujer fue capturada y empezó a cooperar con las autoridades, donde reveló cómo funcionaba la organización donde las compañías recurrieron a empresas fachada, con el objetivo de inflar costos y darle apariencia de legalidad a dinero que provenía de oriden ilícito.

Es de esta manera que apareció el nombre de Montajes JM, empresa que sale a nombre de Jorge Moreno. Este entramado habría operado entre 2006 y 2009, argumentado reducir impuestos de las compañías.

Según Cambio, Montajes JM “canalizó operaciones ficticias” por alrededor de 121.000 millones de pesos.

¿Quién es Jorge Moreno?

Jorge Moreno es un empresario colombiano, que se dio a conocer durante las audiencias que tuvo su hija, Laura Moreno, en medio del caso de Luis Andrés Colmenares. El hombre inició su vida laboral desde muy joven, siendo soldador en el sector petrolero y de ahí fundó la compañía que hoy está siendo investigada por las autoridades, Montajes JM.

Rápidamente el empresario tuvo un crecimiento económ​ico exponencial, al punto, que su empresa estuvo avaluada en 2013 en 250 millones de dólares.

Incluso, todo parece indicar, que la misma Laura Moreno aparecería como una de las accionistas.

Según la página oficial de Montajes JM, la organización se didica a al diseño, fabricación y construcción de estructuras metálicas, tanto para el sector industrial como para usos comerciales y residenciales.

La investigación avanza y el pasado 19 de enero, hubo citación para imputación de cargos, sin embargo no se realizó debido una excusa médica por parte de Jorge Moreno.

Un revelador testimonio señala a Moreno de tener un “patrón sistemático de comportamiento y no un error contable aislado".