Caso Lucas Villa: absuelven a hermanos acusados de asesinar al líder estudiantil durante el paro nacional de 2021

Los hermanos Jónatan Stiven y Jhon Alexánder Mejía Hurtado, acusados por la Fiscalía del asesinato del manifestante Lucas Villa durante el paro nacional de 2021, quedaron en libertad después de que una jueza los absolviera de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio,concierto para delinquir con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Estos dos hombres, conocidos como alias Truan y alias Carevieja,eran señalados de disparar en repetidas ocasiones al líder social y estudiantil de 37 años en el viaducto César Gaviria Trujillo, en Pereira.

Jueza consideró que no hay pruebas suficientes

La jueza explicó que tomó la decisión porque encontró vacíos probatorios en el caso y contradicciones en los testimonios presentados por la Fiscalía. “Es bastante difícil, por no decir imposible, edificar una sentencia condenatoria cuando existe un testigo que incurre en tantas contradicciones y cuya información resulta vaga y contradictoria”, manifestó la togada sobre la versión de uno de los testigos clave.

Según la Fiscalía, los acusados, junto a un hermano menor, tenían el interés de eliminar los bloqueos en esa vía por medio de la violencia porque estos, al parecer, afectaban el transporte de estupefacientes entre Pereira y Dosquebradas de la llamada banda Cordillera. Sin embargo, durante la lectura del sentido del fallo, la jueza afirmó que no fue posible establecer con certeza la existencia de acuerdos criminales ni de una estructura organizada destinada a delinquir.“No tengo un elemento para decir ni siquiera en qué marco temporal pudieron ejecutarse esos vínculos o esas conexiones, o cómo se constituyó esa sociedad dirigida a delinquir”, señaló la jueza.

Así, los dos hermanos Mejía Hurtado fueron dejados en libertad, aunque es posible que se presenten recursos ante el fallo para apelar la decisión sobre este caso que se convirtió en un símbolo de las violencias que impactan la protesta social en Colombia.