De víctima a capturada: Pidió ayuda por una riña en Fontibón y terminó presa por extorsión

Lo que comenzó como una riña en plena vía pública, en el barrio Flandes de la localidad de Fontibón, terminó con la captura de dos personas, entre ellas una mujer que tenía una orden de captura vigente por el delito de extorsión.

El hecho fue detectado a través de las cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), que evidenciaron cómo la mujer salió de su vivienda en estado de desesperación, pidiendo auxilio tras ser agredida por su expareja.

Los gritos alertaron a un vecino del sector, quien intentó intervenir y terminó involucrado en la confrontación en la vía pública. De inmediato, desde el C4 se activó a la patrulla más cercana, que llegó al lugar en pocos minutos y capturó al hombre por el delito de violencia intrafamiliar.

Durante la verificación de antecedentes, las autoridades confirmaron que la mujer registraba una orden judicial vigente por el delito de extorsión, motivo por el cual también fue capturada y puesta a disposición de la autoridad competente.

“Detrás de cada cámara hay personas comprometidas que trabajan día y noche para cuidar a los bogotanos. Esta captura es una muestra de ese esfuerzo silencioso e incansable que salva vidas y saca a los delincuentes de las calles para que enfrenten a la justicia”, afirmó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Actualmente, en la localidad de Fontibón operan 175 cámaras de seguridad, lo que permite a las autoridades reaccionar de manera oportuna ante hechos que afecten la convivencia y la seguridad ciudadana.

Las autoridades le reiteran el llamado a la ciudadanía, sobre la importancia de reportar cualquier emergencia a través de la Línea 123, herramienta clave para activar de forma inmediata la respuesta de la Policía y las entidades distritales.