Alias Calarcá reaparece: El jefe de las disidencias niega infiltración en el Ejército y lanza dardos a Iván Mordisco

Desde la espesura de las selvas del Yarí, en el límite estratégico entre Caquetá y Meta, Calarcá Córdoba, principal cabecilla de una de las facciones de las disidencias de las Farc, rompió el silencio. En una entrevista concedida a NotiCaguán, el líder guerrillero abordó por primera vez las graves denuncias que señalan una presunta infiltración de su organización en las altas esferas de la inteligencia estatal y el Ejército Nacional.

Le puede interesar: Gasolina en Colombia baja $300 en febrero: ¿En qué ciudades será más barato tanquear?

Las acusaciones, reveladas originalmente por Noticias Caracol, sugieren que tras su captura en junio de 2025 en Antioquia, las autoridades habrían hallado en sus dispositivos electrónicos pruebas de comunicación directa con funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y órdenes de extorsión.

“Es una campaña oscura”: La defensa de Calarcá

Pese al arsenal probatorio presentado en medios nacionales, Calarcá desestimó las acusaciones calificándolas de “chismes” y “calumnias”. Según el jefe insurgente, estas denuncias no son más que una estrategia de desprestigio dirigida indirectamente hacia la Casa de Nariño.

“Es parte de la campaña oscura que ha hecho la Fiscalía y los opositores al presidente Gustavo Petro”, afirmó el cabecilla, alineándose con la postura del Ejecutivo de realizar una investigación profunda antes de emitir juicios.

Uno de los puntos más polémicos fue el manejo de su equipo tecnológico durante su detención en 2025. Calarcá fue enfático al asegurar que su teléfono nunca fue manipulado por la fuerza pública y que, de hecho, lo utilizó para coordinar su traslado a Bogotá con los delegados de paz. Además, negó tajantemente la existencia de documentos sensibles: “Nunca he portado un computador. Es un montaje”, sentenció, asegurando que por seguridad nunca carga memorias USB con planes militares.

El caso del General Huertas y la sombra de la infiltración

La reaparición de Calarcá también sirvió para intentar desvincular al General Juan Miguel Huertas, quien fue apartado del Comando de Personal del Ejército por presuntos nexos con este grupo criminal. Calarcá calificó la supuesta relación como una invención mediática.

“Sería orgulloso el día que un general esté del lado de nosotros. Sacaría pecho diciendo que un oficial de la República colabora con el pueblo. Hasta ahora digo que es una calumnia”, respondió con sarcasmo.

Elecciones y la guerra interna con “Satanás”

Con la vista puesta en el panorama electoral, el bloque bajo el mando de Calarcá anunció que han decidido no interferir en las campañas políticas. Según sus declaraciones, los candidatos de cualquier partido pueden transitar por sus territorios “sin ningún temor”, alegando que el voto debe ser libre.

Finalmente, el jefe guerrillero no dejó pasar la oportunidad para profundizar la fractura interna en las disidencias. Se refirió a su antiguo aliado, Iván Mordisco, tildándolo de “Satanás vestido de santo”. Lo acusó directamente de ser el responsable de miles de muertes debido a su ego personal, marcando una distancia definitiva que agudiza la tensión en los territorios bajo disputa.

Esta reaparición ocurre en un momento crítico para la Paz Total, donde la opinión pública exige claridad sobre si las instituciones de seguridad han sido realmente vulneradas por los grupos que hoy se sientan a negociar.