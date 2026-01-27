Se revive la historia de ‘La Diabla’: tomaron nueva decisión judicial sobre caso de la mujer vinculada a la masacre de Aguachica

El caso del asesinato de Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida como alias ‘La Diabla’, volvió a ocupar la agenda judicial y mediática tras conocerse la sentencia condenatoria contra los hermanos José Gregorio y Estarlin Oswaldo Morgado Herrera, señalados de participar de manera clave en el homicidio ocurrido el 23 de enero de 2025 en el sector de Laureles, Medellín.

Un juez penal de conocimiento avaló el preacuerdo suscrito entre los procesados y la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual ambos aceptaron su responsabilidad penal. Como resultado, José Gregorio Morgado Herrera fue condenado a 19 años de prisión, mientras que Estarlin Oswaldo Morgado Herrera recibió una pena de 15 años de cárcel. Los dos fueron hallados culpables de los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes y municiones.

Caso ‘La Diabla’: penas de hasta 19 años para los responsables clave del homicidio en Laureles

Aunque los hermanos no fueron quienes accionaron el arma que acabó con la vida de Sánchez Polanco, la investigación de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía estableció que cumplieron un rol determinante en la planeación y logística del crimen. De acuerdo con el expediente judicial, los condenados se encargaron de adquirir una motocicleta en el centro de Medellín, vehículo que fue utilizado para transportar al sicario hasta el lugar del atentado y facilitar su huida tras el ataque.

Las labores de inteligencia, el análisis de cámaras de seguridad y el rastreo técnico permitieron reconstruir los movimientos previos y posteriores al homicidio. Las autoridades lograron ubicar la motocicleta abandonada a pocas cuadras del hotel donde ocurrió el crimen, elemento que se convirtió en una pieza clave dentro del proceso probatorio.

Tras perpetrarse el asesinato, los hermanos Morgado Herrera emprendieron la huida hacia la costa Caribe con el objetivo de evadir a las autoridades. Sin embargo, fueron capturados en febrero de 2025 en Barranquilla por unidades de la Policía Nacional, lo que permitió avanzar en el proceso judicial que culminó con la sentencia proferida el 25 de enero de 2026, la cual quedó ejecutoriada, cerrando formalmente el caso en los estrados judiciales.

Contexto del crimen

El homicidio de alias ‘La Diabla’ ocurrió a plena luz del día, frente a un establecimiento hotelero ubicado en el sector de Laureles, una zona de alta afluencia turística y comercial de Medellín. Las cámaras de seguridad del sector captaron tanto el momento del ataque como las tareas de vigilancia y campaneo realizadas previamente por los hoy condenados.

De acuerdo con las autoridades, los hermanos Morgado Herrera desarrollaron labores de seguimiento, coordinación logística y apoyo operativo, acciones que resultaron fundamentales para que el sicario ejecutara el crimen sin contratiempos.

El caso adquirió relevancia nacional debido a que Zaida Andrea Sánchez Polanco fue vinculada por las autoridades a las investigaciones relacionadas con la masacre ocurrida en diciembre de 2024 en Aguachica, Cesar, donde fueron asesinados cuatro integrantes de una misma familia pastoral, hecho que generó profunda conmoción en el país.

Asimismo, la Fiscalía señaló que Sánchez Polanco tenía vínculos con estructuras criminales de alto impacto, al establecerse que era compañera sentimental de Javier Alfonso Veloza, alias ‘Jhon Mechas’, presunto líder de disidencias de las Farc en el Catatumbo, quien fue asesinado en diciembre de 2024.

Perfil de la víctima y antecedentes

Zaida Andrea Sánchez, de 27 años, fue atacada la noche del miércoles 22 de enero a las afueras de un hotel del barrio Naranjal, donde se hospedaba desde el 14 de enero junto a su hijo de 9 años. Según reportes periodísticos, fue abordada por sujetos motorizados que le dispararon en el rostro, brazos y costado. Su fallecimiento fue confirmado por el Hospital San Vicente Fundación.

La mujer, oriunda de Gamarra, residía desde hacía varios años en Aguachica, donde se desempeñaba como prestamista. También era esposa de Alexander González, alias ‘El Calvo’, asesinado en diciembre de 2024 en El Banco, Magdalena, señalado de tener vínculos con el Clan del Golfo. Sánchez Polanco registraba anotaciones judiciales por homicidio, hurto calificado, injuria y calumnia.

Para la Fiscalía General de la Nación, esta condena representa un golpe al soporte logístico que facilita los crímenes por encargo, enviando un mensaje contundente contra las redes de apoyo criminal que operan detrás de estos homicidios.