¿Indirecta a Noboa? MinDefensa asegura que el crecimiento de incautaciones en la frontera con Ecuador son históricas

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, resaltó que durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro los resultados contra el narcotráfico en la zona de frontera con Ecuador se han potenciado y argumentó que estos son verificables.

​“Como resultado de este esfuerzo sostenido, entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, las incautaciones en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana registraron un incremento histórico frente al gobierno anterior”, escribió el ministro en su cuenta de X.

En ese contexto, el ministro reveló que la incautación de cocaína tuvo un incremento superior al 300%:

· Cocaína: 286.161 kg incautados, con un aumento del 321%.

· Heroína: 356 kg incautados, con un incremento del 1.216%.

· Marihuana: 4.615 kg incautados, con un aumento del 8%.

El titular de la cartera de Defensa atribuyó los resultados a la articulación permanente entre las Fuerzas Militares y la Policía Colombia con sus homólogos de Ecuador, a través de mecanismos de cooperación como la Comisión Binacional Fronteriza.

Esta articulación binacional -dice Sánchez- “ha permitido intensificar las operaciones conjuntas, mejorar el intercambio de información y golpear de manera directa las estructuras del narcotráfico que delinquen en esta región estratégica”.

El ministro destacó que estas cifras no solo reflejan un mayor volumen de incautaciones, sino también una estrategia integral más eficaz contra el narcotráfico, orientada a debilitar las economías criminales, proteger a las comunidades fronterizas y fortalecer la seguridad regional.

Al respecto, esta semana el presidente Gustavo Petro ha pedido a la Fuerza Pública intensificar aún más las operaciones de control en la frontera contra el narcotráfico y el contrabando.

Incluso, ha reiterado que a Colombia no debe ingresar un solo gramo de insumos para la producción de fentanilo, sustancia que es 35 veces más mala que la cocaína.

“Estamos teniendo más eficiencia, pero hay que enseñarles allá que no repitan la historia. Y la Policía de Colombia tiene que enseñarle a la Policía de Ecuador, y al Ejército, cómo se hace para controlar los puertos, cómo se hace para que el campesinado de Ecuador no vaya a caer en las mismas cosas en que nosotros hemos caído”, manifestó el mandatario desde Tumaco (Nariño), durante la entrega el pasado viernes de predios en los que se erradicaron cultivos de hoja de coca.