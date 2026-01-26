Gasolina en Colombia baja $300 en febrero: ¿En qué ciudades será más barato tanquear?

El alivio para el bolsillo de los conductores colombianos está a pocos días de ser una realidad. Tras meses de ajustes al alza, el Gobierno Nacional confirmó que, a partir del próximo domingo 1 de febrero, el precio de la gasolina corriente experimentará una reducción de $300 por galón.

Esta medida, anunciada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, responde a la estabilización de la deuda en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), permitiendo que ciudades fronterizas y portuarias lideren el ranking de los precios más competitivos del país.

El mapa de precios: ¿Dónde rinde más el dinero?

No todos los colombianos pagarán lo mismo. Debido a factores logísticos y regímenes tributarios especiales, el impacto de la reducción variará significativamente por regiones. Las ciudades beneficiadas con los precios más bajos a partir de febrero son:

Pasto: $13.947 (El precio más bajo del país). Cúcuta: $14.100. Cartagena: $15.783.

Por el contrario, las capitales que seguirán registrando los costos más elevados son Villavicencio ($16.291), Cali ($16.202) y Bogotá ($16.191).

¿Por qué la gasolina cuesta diferente según la ciudad?

Muchos usuarios se preguntan por qué Bogotá o Cali pagan casi $2.000 más que Pasto. Según Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, la respuesta reside en la logística y la ubicación geográfica.

Cercanía a refinerías: Cartagena disfruta de precios menores por su proximidad a la Refinería de Cartagena (Reficar).

Cartagena disfruta de precios menores por su proximidad a la Refinería de Cartagena (Reficar). Régimen fronterizo: Pasto y Cúcuta cuentan con exenciones de impuestos diseñadas para combatir el contrabando y mantener la competitividad frente a países vecinos como Ecuador y Venezuela.

Pasto y Cúcuta cuentan con exenciones de impuestos diseñadas para combatir el contrabando y mantener la competitividad frente a países vecinos como Ecuador y Venezuela. Costos de transporte: Ciudades como Villavicencio y Cali dependen de una compleja red de poliductos y, en ocasiones, de carrotanques, lo que encarece el traslado del combustible desde los centros de producción.

La estabilidad del FEPC: Un riesgo latente

A pesar del optimismo por la reducción, el centro de pensamiento Anif ha encendido las alarmas sobre la sostenibilidad fiscal. Aunque se proyecta que la gasolina deje un superávit de $5,9 billones para el cierre de 2026, el panorama del diésel (ACPM) sigue siendo crítico, con un déficit que podría rondar los $3,3 billones.

Anif advierte que reducir el precio de la gasolina sin haber equiparado el diésel a los precios internacionales expone al país a la volatilidad del dólar. Si el peso se deprecia, el colchón financiero de $2,6 billones proyectado para este año podría reducirse rápidamente a $1,9 billones, comprometiendo la estabilidad fiscal del próximo gobierno.

¿Vendrán más bajas en 2026?

Pese a las advertencias técnicas, el ministro Ávila sugirió que este podría ser solo el inicio de una tendencia a la baja. “Estamos en la fase final de análisis y habrá muy buenas noticias para los colombianos”, afirmó el jefe de la cartera, dejando la puerta abierta a nuevos recortes en los meses venideros.

Esta reducción del primero de febrero se convierte en un respiro necesario para la inflación, impulsando una dinámica de consumo más favorable en el inicio del año.