“Asalto es que al trabajador no le alcance el sueldo para pagar la canasta familiar”: Petro a Mario Hernández

Petro le contestó a Mario Hernández la crítica sobre el impuesto al patrimonio.

“Siempre los grandes capitales han pensado que pagar impuestos es un asalto. Asalto es impedir que al trabajador no le alcance el sueldo para pagar la canasta mínima familiar para vivir”.

​​Así lo manifestó este domingo el presidente Gustavo Petro en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que se refirió a una declaración del empresario Mario Hernández recogida por el revista Semana, quien consideró que “el impuesto del 5% al patrimonio es un asalto”.

El presidente expresó, en este sentido, que “un verdadero atentado contra la vida de las y los colombianos lo fraguan quienes, en lugares cerrados, tratan de acabar con el salario vital”.

“Grandes ricos que no pagan impuestos y por eso quieren derogar el decreto tributario, mientras quieren ganar es a punta de arruinar la vida familiar de la gente que trabaja”, sostuvo el jefe de Estado.

​Costosos su​​bsidios a la gasolina

En relación con el tema del déficit presupuestal del país, el presidente Petro dijo, en otro mensaje, que se ha originado por “la estúpida idea de pagar subsidios a la gasolina con el presupuesto nacional”.

“El ministro de Hacienda que nombré en el 2022 hizo todo lo contrario al programa de gobierno, que es mandato popular y se cumple”, sostuvo el Jefe de Estado.

Y recalcó que subsidiar la gasolina “hoy nos cuesta el déficit presupuestal de Colombia: 70 billones de pesos girados en tres años a los vendedores de gasolina del mundo”.

Imagen positiva de Gustavo Petro llega al 48,8 %

Según los resultados del Termómetro de Opinión del Centro Nacional de Consultoría (CNC), publicados en la edición de este domingo de la revista Cambio, el presidente Gustavo Petro entra en la recta final de su mandato con una valoración positiva cercana a la mitad de la población colombiana.

Ante la pregunta: ¿Usted tiene una imagen positiva del presidente Gustavo Petro?, las respuestas de los encuestados fueron: imagen positiva, 48,8 por ciento; imagen negativa, 42,1 por ciento, y no sabe no responde, 9,1 por ciento.

“La explicación de esta valoración relativamente alta del presidente puede encontrarse en los focos de la gestión presidencial”, indica Cambio. Agrega que el jefe de Estado concentra buena parte de su actividad en regiones apartadas del país, en especial en ciudades intermedias y poblaciones marginales.

La revista considera que también se explica por el importante aumento del salario mínimo y la defensa que el jefe de Estado ha hecho de la soberanía nacional.