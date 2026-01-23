“Es una trabajadora más que aprovecha su empleo para estudiar”: Petro vuelve a salir en defensa de su secretaria

La polémica sobre la titulación de algunos funcionarios del Gobierno Nacional por parte de la Fundación Universitaria San José, continúa. En los últimos días se sumó la información de que presuntamente la secretaria del presidente Gustavo Petro, Nelfy Melo Morales, se habría graduado de tres carreras en un mismo día.

El mandatario quien ya había salido en defensa, en esta ocasión desde Tumaco durante la entrega de 2.835 hectáreas de tierra, expresó:

“No hay sino que mirar redes y ver el profundo desprecio que la gente humilde le da a quienes han manejado siempre el país: hasta mi secretaria, que porque se graduó a través de la universidad a distancia, a través de los cursos que dan por internet, hoy es presa de un vejamen, porque llegó como bachiller, y así se empleó”.

El mandatario precisó:

“Yo no la conozco, no tiene nada que ver con las luchas políticas; es una trabajadora más que aprovecha su empleo para estudiar”.

El jefe de Estado se refirió a las críticas contra esta funcionaria: “Que porque se graduó con dos carreras, ojo, entonces creen que es una tramposa”.

“Tramposos ellos y ellas que no entienden al pueblo, que lo vejan, que lo desprecian, que creen que la única inteligencia es salir de una universidad que está en el ochocientosavo lugar del mundo o en un barrio en las alturas de Bogotá, y que lo demás no es Colombia, que esto no es Colombia, que esto es despreciable”, afirmó.

El presidente Petro hizo una analogía de la situación con lo sucedido hace 500 años.

“Como si aquí estuviéramos los siervos, las siervas de la tierra, decía un hermoso libro, los negros y las negras, a los que ellos siguen considerando esclavos”.

“Este gobierno ha sido el resultado de ustedes; está aquí, ni más ni menos, porque ustedes lo han apoyado; si no, no existiría. No lo heredamos. Yo no soy heredero de nadie de ellos, de esa historia”, dijo.