“No hay tiempo para más”: Petro propone a comunidades erradicar voluntariamente la hoja de coca

La propuesta la hizo el jefe de Estado este viernes durante el acto de entrega de 2.835 hectáreas de tierra que fueron erradicadas de cultivos de uso ilícito, para que 2.225 familias de Tumaco comiencen a producir alimentos en este territorio afectado por el narcotráfico.

Lea también: “Por eso han fracasado en Colombia”: Petro por las críticas por el nombramiento de su nuevo ministro de Igualdad

​“Si decimos “sí“, vamos a erradicar 15.000 hectáreas en Nariño, 1.500 en este punto, y vamos a ser el factor humano que lo hace; no van a venir a hacer por nosotros. Si es necesario contratar más gente, pues se contrata, para que el tiempo alcance y se cumplan los niveles de productividad arrancando y sembrando”, manifestó el mandatario.

El presidente dijo que no será un trabajo fácil, pero remarcó según él que el “sí” de las comunidades a la erradicación voluntaria es el camino hacia la transformación del territorio para evitar que la región siga sometida a un derramamiento de sangre en medio de la disputa de las mafias.

​“La palabra ‘sí’, compañeros y compañeras, es definitiva. No es un día más. Si la población negra, indígena y campesina del Litoral Pacífico nariñense dice sí a la paz de verdad, dice sí de verdad, nosotros aquí estaremos todos los días con este Estado construyendo con ustedes el nuevo territorio”, enfatizó.

En esa línea, el jefe de Estado explicó que la transformación del territorio significa construcción de vías, colegios, hospitales y, especialmente, convertir la economía con una proyección a los mercados del mundo.

​Sobre la reunión c​on Trump

En su intervención, el jefe de Estado se refirió a la reunión del 3 de febrero con el presidente Donald Trump, en Washington. Al respecto, resaltó que la propuesta es sembrar el Litoral Pacífico de semillas de vida y paz.

“Yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump, no para hablar de misiles, ya él ha visto lo que producen, quiero ir a hablar de bombardear, pero no a seres humanos sino la tierra con semillas, bombas de semillas vitales”, señaló.

Por otro lado, el jefe de Estado reiteró la orden a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de impedir el ingreso al país de insumos utilizados para la fabricación de fentanillo, así como de mercancías de contrabando.

Petro precisó: “La orden que acabo de dar es que en la frontera con Ecuador se acaba el contrabando. Orden al Ejército, a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y a ustedes. Y se examina si entran insumos de fentanilo, por favor”.

“A Colombia no puede entrar un gramo de insumo de fentanilo por ningún puerto, ni colombiano ni por ninguna frontera con país extranjero, porque nada sacaríamos si nos vamos del narcotráfico de la cocaína y termina el país como tránsito de insumos del fentanilo, porque el fentanilo es 35 veces más malo que la cocaína”, recalcó.