“No hay riesgos para generar energía eléctrica en Colombia”: presidente Petro

En la tarde de este sábado 24 de enero el presidente Gustavo Petro se refirió a la generación de energía eléctrica, un asunto que ha estado en boca de la opinión pública durante los tres años que ha tenido su gobierno.

A través de un trino publicado en su cuenta oficial en la red social X, el primer mandatario se refirió a una noticia publicada por la emisora Blu Radio sobre el sector energético del país.

Allí compartieron una advertencia del Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua (CEERA) sobre el Decreto 0044 que expidió el Gobierno Nacional para fortalecer el sistema elérctrico. Según el CEERA, esta nueva normativa podría terminar afectando aspectos claves como la sostenibilidad, la confianza y la inversión en el sector energético. Esto podría afectar especialmente a las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas del país, de acuerdo con el CEERA.

Estas consecuencias, argumentó la institución gremial, se deben a que las decisiones del Gobierno Nacional podrían terminar impactando en las finanzas de los generadores de energía.

Petro destacó el potencial energético de La Guajira

Sin embargo, el presidente Petro no estuvo de acuerdo con esta versión e incluso señaló que hay alternativas energéticas que se pueden aprovechar en regiones de Colombia como La Guajira. Al menos así lo manifestó en su cuenta de X.

“No hay riesgos para generar energía eléctrica en Colombia. Solo el departamento de la Guajira tiene un potencial de 60 gigas de energía limpia solar al año. Colombia demanda 20 gigas anuales de energía”, advirtió el presidente Petro.

En ese sentido, el mandatario señaló que se puede transformar la radiación solar para impulsar el sector energético en Colombia y Venezuela. Además, señaló que incluso se podría exportar.