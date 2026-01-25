Habría nuevo remezón de ministros en el gobierno de Petro y saldrían los más antiguos

Después de la salida del gobierno de Angie Rodríguez del Dapre, Juan Carlos Florián del Ministerio de la Igualdad, dos de los funcionarios que el presidente Gustavo Petro más defendió, aseguran que se estaría gestando un nuevo movimiento de ministros y que en la Casa de Nariño se dic que saldrían algunos de los ministros más antiguos del gabinete.

Según reveló El Tiempo, entre los ministros que estarían próximos a salir están los más cercanos al presidente Petro.

Habría nuevo cambio de ministros del gabinete del gobierno de Petro

El diario asegura que estos cambios que se avecinan en el gabinete estarían directamente relacionados con las próximas elecciones que se vivirán en el país, ya que en el gabinete hay cuotas de partidos políticos y, sin una agenda legislativa para mover, estarían pensando en en el Gobierno que esos cargos deben estar en manos de personas que puedan movilizar votos para el Pacto Histórico en las legislativas.

Además, el mismo medio afirma que también habría salidas por molestia del presidente con algunos de sus alfiles.

Cabe recordar que Petro le solicitó la renuncia formal a Juan Carlos Florián, el entonces titular del Ministerio de la Igualdad por una combinación de baja eficiencia administrativa y un escándalo de índole personal que involucra al entorno más cercano del mandatario.

En su momento la decisión de Petro fue confirmada en una jornada de múltiples cambios en el Ejecutivo, luego de la filtración de comunicaciones internas que dinamitaron la confianza política en el despacho de Florián. Esta salida se sumó a la de Jorge Lemus (DNI).

El factor que aceleró la salida de Florián no fue técnico, sino una crisis de lealtad. Según una investigación publicada en su momento por El Colombiano Dumar Guevara, viceministro de Igualdad, en esos momentos, habría dicho insultos a través de WhatsApp contra Andrea Petro, hija del presidente.